Adriana Volpe contro la Rai e Magalli: “Ossessione”, poi il commento sul flop di Ogni Mattina

Adriana Volpe è tornata a tuonare contro la Rai e il suo rivale Giancarlo Magalli. Nel corso di un’intervista con TV Sorrisi e Canzoni, la donna si è espressa anche sul suo nuovo programma e sul flop che sta registrando in termini di ascolti.

Molti utenti dei social, però, stanno cominciando ad essere stanchi di assistere a queste continue frecciatine sui tra la donna e il suo ex collega. Tra i vari commenti, infatti, c’è addirittura chi ha accusato la protagonista di essersi inventata tutto.

L’attacco di Adriana a Magalli e alla Rai

In una recente intervista, Adriana Volpe è tornata a parlare della Rai e di Magalli. Per quanto riguarda quest’ultimo, la dama ha detto di essere davvero stufa dei suoi attacchi. Arrivati a questo punto è convinta di essere diventata quasi un’ossessione per lui. Il conduttore, infatti, un po’ di giorni fa, aveva accusato la donna di non essere in grado di portare a casa buoni risultati. L’1% di share risulta una cosa davvero umiliante secondo il punto di vista di Giancarlo.

Per Adriana, però, questa non sembra essere la verità. Nel rispondere a queste accuse, la donna ha tirato in ballo nuovamente le sue precedenti rivalità con la Rai. Nel dettaglio, infatti, la protagonista ha detto di essere felice di lavorare per una rete televisiva libera da condizionamenti politici. Quando era nell’azienda di Viale Mazzini, invece, era costretta a rispettare dei dettami troppo rigidi che l’impedivano di essere se stessa al 100%.

La Volpe e il flop di Ogni Mattina

Adriana Volpe, nell’attaccare la Rai e Magalli, si è agganciata alla questione ed ha commentato anche il flop del nuovo format. In particolare ha dichiarato di non essere affatto preoccupata per i bassi dati di share. Essi sono probabilmente dovuti al grado di autorevolezza e di libertà di cui gode il programma e la rete in generale. Per tale ragione, l’aver deciso di cimentarsi in questa nuova esperienza è un modo per intraprendere un nuovo percorso e non per riscattarsi.

In ogni caso, se fino a questo momento i fan l’avevano sempre appoggiata, adesso la situazione sta cambiando. Molti utenti dei social, infatti, l’hanno accusata di aver messo in scena la lite con Magalli solo per incrementare il suo successo e per far parlare di sé. A queste gravi accuse, però, la Volpe non ha ancora replicato.