Cristina Plevani su Pietro Taricone, “Raccolsi soltanto indifferenza…”

Cristina Plevani ha vinto la prima edizione del Grande Fratello. Un’edizione, quella, in cui la donna aveva trovato, all’interno della casa più spiata d’Italia, anche l’amore con Pietro Taricone. Il ragazzo l’aveva colpita profondamente e la storia tra i due è stata tra le cose che più hanno appassionato i telespettatori di quella primissima edizione.

Adesso, a quasi 20 anni da quei momenti, Cristina Plevani è tornata a parlare del rapporto con Pietro Taricone riferendosi, più che altro, al post Grande Fratello. Che la storia tra i due non fosse continuata si sa bene. Non si sapeva, invece, che mentre la ragazza aveva cercato di mantenere almeno un’amicizia con Taricone, proprio lui le aveva, a quanto pare, riservato solo indifferenza. Cos’ha raccontato la Plevani? Vediamolo.

Cristina Plevani, lo sfogo su Taricone

Da poche settimane è stato ricordato il decimo anniversario dalla prematura scomparsa di Pietro Taricone. E, molto probabilmente, proprio questo evento ha dato la spinta a Cristina Plevani per tornare a parlare di lui. Non lo faceva da tanto tempo l’ex vincitrice del Grande Fratello. E se quella era stata la sua scelta, un motivo esiste e, una volta ascoltate le sue parole e il suo sfogo, sarà molto più che comprensibile.

Durante una lunga intervista rilasciata per DiPiù, Cristina Plevani ha ripercorso i dettagli della sua storia con Taricone. Una storia che a 20 anni di differenza è chiusa ma che ha, comunque, lasciato i suoi strascichi. “Pensavo che saremmo potuti rimanere almeno amici dopo la fine del programma” ha confessato la donna, concludendo “Invece no, dopo l’uscita da parte sua raccolsi solo indifferenza“.

I divieti dalla famiglia e le critiche

Ad impedire a Cristina Plevani di raccontare, nei dettagli, quanto accaduto con Taricone era stata, all’epoca, la famiglia dell’uomo. Proprio per questo la Plevani ha taciuto così a lungo e, ancora oggi, non svela tutto a 360 gradi lasciando nell’ombra, volutamente, qualche dettaglio. L’ex bagnina lombarda ha deciso, però, di chiarire bene un particolare scagliandosi con due ex coinquilini della casa.

Stiamo parlando di Salvo Veneziano e Lorenzo Battistello che hanno, negli ultimi giorni, ricordato Pietro Taricone sostenendo di conoscerlo bene. Per Cristina Plevani, invece, l’unica a conoscere bene Taricone, oltre lei, era soltanto Marina La Rosa. Insomma, una storia, la primissima vissuta in diretta sotto l’occhio delle telecamere, che non solo è finita male ma che ha lasciato l’amaro in bocca alla donna che ancora oggi ne parla così.