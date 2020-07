Belen Rodriguez tradita di nuovo? Dayane Mello sgancia una bomba: “Antinolfi frequentava me” (FOTO)

View this post on Instagram

DAYANE MELLO attraverso le pagine di “Chi” lancia un appello a BELEN RODRIGUEZ: «Stai attenta, Antinolfi frequentava me quando ti corteggiava!» – «Quando ho visto la copertina di “Chi” non ci potevo credere: Gianmaria Antinolfi frequentava me mentre corteggiava Belen. Mi ha riempito di bugie!». La bellissima Dayane Mello lancia un appello alla Rodriguez attraverso le pagine di “Chi”, in edicola da mercoledì 15 luglio, e le dice: «Apri gli occhi! Lo frequentavo da circa un mese e mezzo. E’ venuto a Milano e i ha detto che doveva uscire per una cena di lavoro. Poi ho scoperto che a quella cena c’era Belen. Da quel momento di colpo è diventato strano e senza preavvisi mi ha mandato un sms per lasciarmi. Poi ho capito che aveva il piede in due scarpe… e pensare che avevo conosciuto anche la sua bella famiglia! Non lo dico perché io stia soffrendo, ma solo perché penso che lui sia solo affamato di popolarità…». • • • • #dayanemello #gianmariaadinolfi #belenrodriguez #chimagazineit