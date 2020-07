Temptation Island, confermata la messa in onda dell’ultima puntata

Confermata la messa in onda

Anche l’attuale edizione di Temptation Island sta riscuotendo un enorme successo e il merito è di coloro che hanno deciso di partecipare. Le coppie si sono messe alla prova per far chiarezza con i propri sentimenti, soprattutto durante i falò in compagnia di Filippo Bisciglia.

Quest’anno, però, la redazione ha rispettato rigorosamente le regole imposte dal governo per fronteggiare la pandemia. Nella precedente puntata Alessandro ha chiesto un confronto a Sofia per alcuni atteggiamenti e dichiarazioni. Alla fine sono andati via mano nella mano dal reality. Per quanto riguarda le altre coppie, i telespettatori potranno seguire le loro vicende fino alla fine del mese.

‘Ognuno mette in atto quello che vuole per raggiungere il suo scopo’

E’ confermata la messa in onda dell’ultima puntata di Temptation Island il giorno 30 luglio. Inoltre, secondo le anticipazioni che circolano sul sito di TvBlog.it, sembra che la penultima sia prevista per il 28 luglio. Il pubblico di canale 5, dunque, dovrà attendere due giorni per scoprire come andranno le cose per le coppie che sono ancora davanti alle telecamere.

Ciavy e Valeria sono al centro dell’attenzione a causa dell’intromissione del tentatore Alessandro Basciano. Quest’ultimo è già noto per aver corteggiato la tronista Giulia Quattrociocche ed è riuscito a conquistare il pubblico. Ragion per cui tutti tifano per lui, affinché possa riacquistare il sorriso la giovane. Purtroppo lo stesso discorso non vale per la fidanzata Anna, la quale ha fatto delle confessioni sconvolgenti.

Ha riferito a bassa voce alle altre che il suo intento è farsi ingravidare da Andrea per assicurarsi i suoi averi. Per questo motivo si è avvicinata al tentatore Carlo perché è sicura che smuoverà qualcosa con la gelosia. La donna non sa di essere stata ripresa dalle telecamere, quindi è rimasta di stucco quando dall’altra parte non è arrivata nessuna richiesta di un confronto. Andrea resisterà fino alla fine o l’istinto avrà il sopravvento?

‘Io sono una donna e merito di più’

Annamaria sta aprendo gli occhi sul fidanzato Antonio, il quale agisce incurante della reazione di lei. Come se non bastasse delle ragazze sui social hanno dichiarato di aver avuto un flirt con il ragazzo. Ciò dimostra che non è cambiato nel corso del tempo. Annamaria disse che non l’avrebbe mai lasciato per non restare sola. Con la messa in onda dell’ultima puntata cambierà idea?