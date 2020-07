L’amaro sfogo di Pago: “E’ andato a finire tutto a put*ane…” [FOTO]

Pago si sfoga su Instagram

Dopo aver sentito e letto una serie di castronerie sul suo conto e sulle persone a cui vuole bene, Pago ha detto basta. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha avuto un duro sfogo sul suo account Instagram per raccontare a tutti coloro che lo seguono cosa gli è accaduto nell’ultimo periodo. Dopo la fine della sua relazione sentimentale con Serena Enardu, Pacifico sembrava aver trovato un po’ di serenità ma purtroppo non è così. Il cantante sardo continua ad essere al centro della cronaca rosa.

Per tale ragione il diretto interessato ha rotto il silenzio e sul noto social ha invitato i follower a non dare rette a quello che scrivono giornali e siti di pettegolezzi ma ascoltare solo quello che dice lui. Inoltre si era parlato di una sua possibile partecipazione alla nuova edizione di Tale e Quale Show con Carlo Conti. Indiscrezione che al momento lo stesso Pago ha smentito.

Dalle notizie false sul suo conto al desiderio di fare Tale e Quale Show

Dopo aver partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, Pago ha deciso di concentrarsi principalmente sulla sua grande passione e lavoro: la musica. Tuttavia l’ex gieffino continua ad essere protagonista di vari gossip. Attraverso il suo profilo Instagram il musicista sardo parlando della storia avuta con Serena Enardu ha scritto: “A volte tu stesso dai per scontato che sia tutto apposto mentre invece non lo è… e tutto va a put…e”.

Per caso Pacifico si è collegato a quello che l’ex Miriana Trevisan ha detto di recente? Ma il suo sfogo social non è finito qui, ecco il continuo: “Le persone si impegnano a dire cose su di te senza averne alcun diritto creandoti non pochi disagi”. Il cantante ha riferito anche che gli piacerebbe tanto far parte del cast di Tale e Quale Show 2020 ma al momento non è stato contattato da nessuno. (Continua dopo il post)

Pago prende le difese del padre

Nel lungo sfogo su Instagram, Pago ha menzionato anche il padre affermando che quest’ultimo è stato vittima di grandi falsità. “Fu accusato e condannato ingiustamente ad anni di prigione per poi morire difendendo il proprio onore e la propria famiglia”, ha scritto l’ex gieffino sul social.

Il cantante non ammette che vengono scritte delle falsità sul conto del genitore che potrebbero rovinare la sua immagine e compromettere i suoi progetti professionali. “Mi mettono in bocca parole mai dette e gesti mai fatti!”, ha concluso l’ex di Serena Enardu.