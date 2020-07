Elon Musk violenze sull’ex moglie di Johnny Depp

Elon Musk libera l’attore de Il pirata dei Caraibi dalle accuse di violenza

Elon Musk potrebbe essere il vero colpevole delle violenze nei confronti di Amber Heard. Arrivano ancora indiscrezioni e dettagli su una storia che ha lasciato tutti a bocca aperta e che potrebbe avere scagionato definitivamente l’attore de Il pirata dei Caraibi Johnny Depp.

L’attore infatti era stato accusato di aver picchiato la moglie; adesso dopo l’ultima udienza, dei testimoni hanno parlato di fronte al giudice ed affermato le loro versioni con responsabilità e verità.

Dalle loro parole è venuto fuori che ad esercitare violenza sulla donna in realtà è stato il fondatore di Tesla. I testimoni hanno anche giurato di non avere mai visto segni di violenza sul corpo della Heard dopo il 21 Maggio giorno in cui secondo l’accusa Johnny Depp ha scagliato lo smartphone contro la consorte. A seguito dell’azione la donna avrebbe riportato una ferita abbastanza grave e profonda. In realtà il taglio rosso ed i segni di violenza sono comparsi il 27 maggio e poi ancora li 4 giugno date che hanno visto Elon Musk a casa della donna. Johnny Depp in quei giorni non era lì, quindi non può avere alcun coinvolgimento.

Elon Mask accusato; due testimoni giurano di aver visto lui in compagnia della donna e subito dopo le ferite

Elon Musk era presente proprio quel giorno a casa della signora e questo è certo perché ad affermarlo è la signora Esparza ed il collega Romero. Anzi entrambi riferiscono che l’uomo è andato a fare visita più volte la settimana proprio approfittando della lontananza di Johnny Depp che in quei giorni non era presente perché impegnato sul set nelle riprese di un film.

Solitamente l’uomo andava a trovarla intorno alle 23 e lì rimaneva fino all’una di notte o addirittura oltre. Proprio come quei giorni. L’avvocato Adam Waldman per difendere il suo assistito ha affermato che l’attore era andato via lasciando il Paese non a caso dopo le accuse del mondo intero su abusi nei confronti della moglie.

Ecco cosa riferisce il capo portineria sui fatti

Proprio la donna aveva affermato che l’uomo le aveva lanciato il telefono nell’occhio destro. Poi due settimane dopo, il capo portineria aveva raccontato di averla vista con dei lividi sotto l’altro occhio.

Poi aveva anche dei lividi con la forma di un dito proprio sotto la gola ed una benda al braccio. Tutto corrisponde ad una sola verità se si considera che Elon Musk si era da poco recato presso l’edificio e Depp era lontano.