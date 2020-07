Oroscopo 15 luglio 2020: nervosismo e tensioni per alcuni segni, sorprese per altri

L’Oroscopo del 15 luglio prevede un po’ di nervosismo per molti segni dello zodiaco. Per altri, invece, ci saranno delle interessanti novità sia nel lavoro sia in amore, tra questi ci sono i Gemelli.

Previsioni 15 luglio da Ariete a Vergine

Ariete. Progressi e novità per quanto riguarda il lavoro. Molti di voi potrebbero ricevere una chiamata interessante nelle prossime ore. In amore, invece, è giunto finalmente il momento della resa dei conti. Se qualcuno sta giocando sporco nei vostri confronti, finalmente è giunto il momento di far cadere la maschera.

Toro. L’Oroscopo del 15 luglio denota una forte tendenza ad essere instabili. Oggi vi sentite un po’ irrequieti e sarete parecchio vulnerabili. Per tale ragione, se siete in procinto di prendere una decisione importante, cercate di rimandare di qualche giorno. In amore siate calmi e non date luogo a discussioni dettate dall’impeto.

Gemelli. La regola che varrà per la giornata odierna è quella di non accontentarsi. Specie nel lavoro, se qualcosa non vi sta bene, non rimanete in silenzio. Oggi ci sono ottime possibilità di essere ascoltati e accontentati. In amore c’è qualcosa che bolle in pentola, non sono esclusi nuovi amori in vista.

Cancro. Sospiro di sollievo per i nati sotto questo segno. In questi giorni sarete un po’ più calmi e rilassati e potrete godervi la vita di coppia. Se siete single, invece, uscite e godetevi le nuove conoscenze. Nel lavoro ci sono buone notizie, finalmente, riceverete una risposta che stavate aspettando da tanto.

Leone. Luna storta per i nati sotto questo segno. Oggi vi sembrerà che tutto ciò in cui vi cimenterete andrà male. Non temete, si tratta solo di una nuvola passeggera. Il segreto per lasciare che questo momento passi senza creare danni è di rimanere in disparte e non esporvi troppo durante i dibattiti.

Vergine. I Vergine stanno andando verso un miglioramento delle proprie condizioni di vita. Come ogni traguardo, però, bisogna faticare molto prima di raggiungerlo. Attenzione all’amore, potrebbe riservarvi qualche sorpresa interessante. Nel lavoro, invece, ci vuole concentrazione e costanza.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le relazioni stabili attraverseranno una fase di serenità. Vi sentite appagati e soddisfatti, cosa che non provavate da diverso tempo. Per chi, invece, sta attraversando una crisi sentimentale, è il momento di reagire e di non chiudervi in voi stessi. Nel lavoro sarete presi molto in considerazione.

Scorpione. Ottime novità per quanto riguarda l’ambito professionale. Se eravate alla ricerca di una conferma o di una promozione, esse potrebbero arrivare a breve. L’Oroscopo del 15 luglio, però, vi esorta ad essere cauti nel lavoro, una parola di troppo potrebbe sollevare un putiferio senza motivo.

Sagittario. Non è un periodo molto disteso dal punto di vista mentale. Siete catturati da mille cose e impegni. Per un segno così attivo come il vostro, questa è sicuramente una cosa buona, ma anche voi avete bisogno di staccare un po’ la spina ogni tanto. Non trascurate il partner.

Capricorno. Le relazioni di coppia potrebbero vivere una battuta d’arresto. Attenzione alle tentazioni, che in questi gironi potrebbero farsi sempre più forti spingendovi a commettere dei passi falsi. Se non siete più convinti della persona che avete accanto, non continuate a oltranza, ma abbiate il coraggio di prendere una decisione.

Acquario. Giornata un po’ nervosa sul lavoro. L’Oroscopo del 15 luglio vi esorta a non badare troppo alle discussioni. Non vi esponete troppo e cercate di mantenere la calma. In amore potrebbe esserci qualche incomprensione. Attenzione, in questi giorni potrebbe esserci un ritorno inatteso dal passato.

Pesci. Oggi è il giorno di mettere tutto in chiaro e in ordine. Prendetevi del tempo per chiarire alcuni aspetti della vostra vita, sia dal punto di vista mentale sia pratico. Se avete lavori in sospeso, prendete tutte le decisioni che servono. In amore c’è serenità e armonia, ma non dovete abbassare la guardia.