James Van der Beek di Dawson’s Creek piange la morte della madre

James Van deer Beek, l’addio commovente alla mamma dopo l’aborto della moglie

James Van der Beek, lo conosciamo come la star di Dawson’s Creek, tanto conosciuto ed amato dagli amanti della serie. Il ragazzo in queste ore ha dato il suo addio alla madre Melinda che per tanto tempo ha sofferto e che adesso ha lasciato la vita terrena. Questo è uno dei periodi più duri e difficili da affrontare per l’attore più amato di quei tempi, che ha fatto battere il cuore delle teenager di tutto il mondo.

Il suo addio è stato commovente l’ha voluto condividere con il pubblico ed i follower. Ha postato una foto in cui è in compagnia della sua mamma, ha scritto di essere ancora sotto shock.

La mamma è la mamma. Lei gli ha dato la vita, lei gli ha insegnato a fare le capriole, lei è il suo punto di inizio e forse anche la fine. Qualche tempo fa l’attore aveva condiviso anche un altro momento difficile per lui, l’aborto della moglie Kimberly Brook. Non è il primo e a distanza di pochissimo tempo ha fatto i conti anche con l’ennesima tragedia che colpisce la sua famiglia. La scomparsa della mamma è avvenuta a circa una settimana dall’aborto.

James Van der Beek, la mamma amata da tutti i suoi studenti: la chiamavano Miss Melinda

James Van der Beek racconta che la mamma era un insegnante di ginnastica, un punto di riferimento per tutta la famiglia ed anche per gli studenti. Loro sapevano che prima o poi questo momento sarebbe arrivato perché le sue condizioni non facevano sperare bene. Stava male ormai da un anno e mezzo, nonostante questo non si può non essere sotto shock.

Ha sofferto tantissimo, per cui lui è felice che almeno adesso abbia raggiunto la pace, però non si può fare a meno di essere arrabbiati, tristi, affranti. La ricordano anche che gli studenti con tanto affetto, lui racconta che la chiamavano Miss Melinda e dicevano di lei che era tanto creativa ed entusiasta.

La mamma gli ha dato sostegno e coraggio per il suo primo provino

Come mamma è stata fantastica, non ha mai detto non posso, non ha fatto mai mancare nulla a nessuno dei figli, li ha accompagnati in qualunque occasione importante. Il primo provino dell’attore è avvenuto con la mamma alle sue spalle.

E’ stata lei in primis a credere alle sue capacità, ha creduto al suo istinto trasmettendogli la forza che gli ha permesso di andare avanti e diventare l’attore che è oggi. Forse senza il sostegno, la paura ed il coraggio che lei gli ha saputo dare, non avrebbe ottenuto tutto ciò che è oggi il suo presente.