Raffaella Fico nuovo amore, giovane ma dal cognome imponente (FOTO)

Raffaella Fico, tenerezze e baci con un giovane di famiglia ricca

Raffaella Fico sempre più bella e sexy è stata beccata da Alfonso Signorini ottenendo la copertina del giornale che andrà in tutte le edicole a partire da giorno 15 luglio. Raffaella ha un nuovo amore che arriva dopo la storia con Mario Balotelli e quella con Alessandro Moggi. Adesso la donna e sta con Giulio Fratini, uno dei talenti under 30, erede di una famiglia nobile e facoltosa.

Il nonno del ragazzo è il fondatore del marchio di jeans Rifle, il padre è proprietario della catena di alberghi wtb hotels. Possiede una collezione di orologi, la più grande al mondo. Tutti gli esemplari di cui è in possesso, insieme raggiungono il valore complessivo di un miliardo di euro. (Continua dopo la foto)

Raffaella Fico a Positano in atteggiamenti intimi con il suo nuovo amore, ma Pia non c’è

Raffaella Fico e Giulio Fratini sono stati visti insieme a Positano, in atteggiamenti intimi sul balcone. Il seno della showgirl in foto sembra voler uscire fuori dal vestitino. Bella più che mai in splendida forma, tutto al posto giusto. Insieme a loro non c’è la figlia di lei, Pia che non si sa con chi sia rimasta se la mamma è in vacanza. Forse con il padre?

Adesso ad ogni modo la ragazza sembrerebbe aver trovato la serenità lontana da tutti gli ex che l’hanno fatta soffrire. Mario Balotelli non fa parte della mischia. Lui l’ha fatta soffrire in passato ma adesso le cose sono cambiate e su di lui non può che dire cose positive.

Con Mario Balotelli adesso c’è una solida amicizia frutto dell’amore per la piccola Pia

Afferma che è pur sempre il padre di sua figlia. Ogni tanto pensa a ciò che è successo ma non ci sta più male. Qualche anno fa soltanto il ricordo la faceva soffrire giorno e notte. Si chiedeva cosa avesse fatto di male, quale potesse essere il suo più grande errore. Oggi invece ha nel cuore il perdono nei confronti di Mario.

Proprio questo le ha permesso di andare avanti. Lo ha fatto soltanto per la figlia. Ammette che i due adesso si sentono, si vedono quando hanno bisogno di stare insieme alla piccola. Sono amici e ritiene che tutto ciò che c’è stato tra loro di negativo è stato un semplice errore di gioventù, bisogna andare avanti per il bene dei figli che hanno poco a che vedere con le scelte errate dei genitori.