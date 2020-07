Alena Seredova preoccupa dopo la nascita di Vivienne Charlotte: “Hai gli occhi spenti…” [FOTO]

Alena Seredova in vacanza a Forte dei Marmi con la famiglia

Da qualche giorno Alena Seredova e il suo compagno Alessandro Nasi sono in vacanza in una località balneare. Ovviamente con la coppia c’è la piccola Vivienne Charlotte che è venuta al mondo circa due mesi fa. Osservando l’account Instagram dell’ex moglie di Gigi Buffon è possibile notare numerose foto e clip che mostrano i tre mentre si rilassano, ma anche i vari vestitini che l’attrice mette alla sua bambina.

Stando ad alcuni utenti web, la stessa professionista ceca pare essere trasandata e spenta dopo la terza gravidanza. Dei commenti che hanno scatenato una serie di accesi botta e risposta tra i veri follower di Alena e i cosiddetti leoni da tastiera.

L’attrice considerata spenta da un hater

Alena Seredova e la sua famiglia si trovano nella splendida cornice di Forte dei Marmi, in Toscana, meta ambita da numerosi personaggi del mondo dello spettacolo. Con lei il compagno Alessandro Nasi, la loro piccola Vivienne Charlotte e i due figli avuti dalla sua precedente storia con Gigi Buffon. L’attrice è super attiva su Instagram postando spesso delle Storie che mostrano attimi del suo quotidiano nella località balneare toscana.

Tuttavia tali contenuti non trovano appoggio da parte del popolo del web che non perde tempo ad esprimere dei giudizi negativi. Un hater sotto un post della ceca e il compagno che da stando il latte alla figlioletta, ha scritto: “Io ti vedo triste, ha gli occhi spenti, scusami ma sembri invecchiata nel cuore. Sembra che non ti importa più del tuo aspetto fisico sei cambiata”. (Continua dopo il post)

La replica di Alena Seredova

Affermazione molto pesante per qualsiasi persona, ma in particolare ad una madre che da pochi mesi al messo al mondo il terzo figlio. Infatti i veri seguaci di Alena Seredova si sono schierati dalla parte di quest’ultima criticando aspramente il detrattore che ha scritto quel commento.

Dopo un acceso botta e risposta è intervenuta anche l’ex moglie di Gigi Buffon che ha messo a tacere le malelingue con la garbatezza che la contraddistingue: “Giuro che mi fa ridere un messaggio così, non riesco neanche ad offendermi”. Tutto sembra che essere spenta, la nota attrice è in splendida forma.