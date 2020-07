Gigi D’Alessio dopo la rottura dalla Tatangelo il suo gesto attira l’attenzione (FOTO)

Gigi D’Alessio il cambio di foto profilo incuriosisce e attira applausi

Gigi D’Alessio ha attirato l’attenzione dei suoi fan cambiando immagine di profilo su Instagram. È bastato poco per richiamare l’attenzione dei follower. Nella vecchia foto era in compagnia di Anna Tatangelo ed era stata caricata a settembre del 2019, nella nuova è da solo.

Così ha fatto parlare di sè, attirando la curiosità ed i commenti dei follower che si sono complimentati per tanti motivi. In foto è venuto davvero bene, poi gli hanno fatto i complimenti per la decisione di collaborare con Clementino. Il nuovo singolo è la dimostrazione che ogni genere può relazionarsi con un altro e dare vita a delle vere e proprie opere d’arte destinate a fare successo. (Continua dopo la foto)

Gigi D’Alessio presto nonno, il figlio Claudio e la compagna Giusy aspettano un bambino

Gigi D’Alessio sta per diventare per l’ennesima volta nonno, lo ha saputo proprio in pieno lockdown. Il figlio Claudio nato dal matrimonio con Carmela Barbato diventerà a papà a breve. Il ragazzo ha una nuova compagna che si chiama Giusy ed è in dolce attesa.

Lui è un imprenditore di successo, ha una bimba di 10 anni che si chiama Noemi. La relazione con la sua ex compagna è finita male, adesso sta con una ballerina, Giusi Lo Conte che ha fatto parte dello staff di vari programmi di Carlo Conti, I migliori anni e Tale e Quale Show e poi Made in Sud.

Nessuna relazione in atto per entrambi, sono single

Tornando alla situazione sentimentale il cantante Partenopeo è tornato single, la sua relazione con Anna Tatangelo è giunto al termine a marzo. Con Carmela l’amore è durato dal 1986 fino al 2006. Poi nel 2006 invece si è innamorato di Anna Tatangelo con la quale ha portato avanti la relazione fino allo scorso marzo. Poi è successo qualcosa e tra alti e bassi si sono lasciati definitivamente.

I due hanno un figlio insieme, Andrea che per Gigi è il quinto figlio mentre per Anna è il primo. La fine della relazione è stata comunicata dai diretti interessati sui social network, nonostante tutto la Tatangelo spiega che sono rimasti in ottimi rapporti. Su di lei si diceva che avesse iniziato una nuova relazione con un musicista, lei però ci ha tenuto a dire che non è vero. Al momento non ha nessuna relazione segreta, anche lei oggi è single proprio come Gigi.