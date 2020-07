Sonia Bruganelli fa il bagno vestita: Lady Bonolis svela il motivo del suo gesto [FOTO]

Sonia Bruganelli in vacanza a Formentera

Sonia Bruganelli in compagnia della sua famiglie e un gruppo d’amici da qualche giorno è in vacanza a Formentera. Una scelta che ha scatenato una serie di polemiche da parte del popolo del web. Il motivo? Durante la quarantena la moglie di Paolo Bonolis aveva detto che quest’anno avrebbe trascorso le ferie in Italia per dare un sostegno alla nostra economia.

Di recente la nota imprenditrice ha condiviso un curioso scatto sul suo account Instagram che la mostra mentre fa il bagno totalmente vestita. Per quale ragione? Ricordiamo che la donna spesso è al centro delle critiche per i vari post che pubblica sui social network. Contenuti dove ostenta la sua ricchezza oppure replica a tono ai commenti negativi dei leoni da tastiera.

Lady Bonolis fa il bagno vestita

Senza ombra di dubbio Sonia Bruganelli è una donna molto schietta, infatti non si nasconde mai dietro un dito e dice in faccio ciò che pensa. Da qualche giorno la proprietaria della SDL 2005 si sta rilassando alle Baleari con i tre figli e un gruppetto di amici, mentre di Paolo Bonolis almeno per il momento nemmeno l’ombra. Tra i vari scatti postati sui suoi canali social, la donna ne ha messo uno molto particolare.

Nello specifico si vede Lady Bonolis entrare nello splendido mare di Formentera con addosso i vestiti. La professionista indossa un abito abbastanza coprente, che ha usato per immergersi nell’acqua. Essendo un atteggiamento molto strano è stata proprio lei stessa a spiegare tutto la ragione del suo gesto.

Sonia Bruganelli svela su Instagram il motivo di tale gesto

A corredo dello scatto che mostra vestita in acqua, la stessa Sonia Bruganelli ha postato un’altra foto su Instagram di un paparazzo posizionato sotto l’ombrellone, pronto a realizzare un servizio fotografico mentre si faceva il bagno e da vendere a delle riviste di gossip italiane.

Siccome la moglie di Paolo Bonolis tiene molto alla sua privacy, l’imprenditrice ha scritto la seguente didascalia: “Paparazzo non avrai la mia pancia”. La frase è accompagnata con tante emoticon che ridono. La donna ha voluto ironizzare sulla sua forma fisica, affermando di non avere nessuna intenzione di mostrare il suo addome ai fotografi. Ecco il post in questione: