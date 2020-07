“Mi ci vedo…”: Andrea Damante pronto a diventare papà. “Con Giulia De Lellis va a gonfie vele”

Andrea Damante è pronto a diventare papà. Con Giulia De Lellis l’amore va a gonfie vele e con Matilde, la nipotina la prova è decisamente superata

Dopo vari tira e molla Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme. La coppia è decisamente al settimo cielo e anche i fan speravano tanto in questo ritorno di fiamma. Tra serate, passeggiate romantiche, vacanze e tanto lavoro, i due si stanno godendo a pieno questa estate 2020.

Dopo una lunga quarantena trascorsa insieme a Pomezia, l’ex coppia di Uomini e Donne ha confermato la riconciliazione, iniziando a postare foto insieme. E proprio in una delle ultime foto postate dalla nota influencer che si ha la conferma di quanto tutto stia procedendo alla grande.

Andrea Damante e Giulia De Lellis in vacanza con la nipotina

Tra le varie immagini pubblicate dalla fidanzata di Andrea Damnte, c’è una che lascia intendere che se solo Giulia De Lellis lo volesse, il dj veronese sarebbe pronto per un grande passo. Stiamo parlando della possibilità di avere un bambino e la prova “papà è stata superata a pieni voti.

Durante l’ultimo weekend trascorso nella villa che la De Lellis ha acquistato poco prima di rimettersi insieme con Andrea, la coppia ha trascorso qualche giorni li in compagnia anche di Matilde, la nipotina di lei. La piccola è stata per la maggior parte del tempo proprio insieme ad Andrea,giocando e passeggiando mano nella mano. Sembrava davvero un bel quadretto familiare e il Damante non si è affatto nascosto…

Il dj veronese pronto per il grande passo

Tra le stories di Andrea Damante mentre gioca in piscina con la piccola Matilde, compare anche il commento: “Mi ci vedo“. Una vera e propria dichiarazione d’amore per la sua Giulia De Lellis che mesi fa ha fatto il primo passo verso di lui. Domenica, dopo un sabato sera trascorso nel Salento in consolle, Andrea ha raggiunto Giulia per una pomeriggio in famiglia.

In piscina la De Lellis e sua nipote si divertono a giocare, mentre Andrea è in disparte per riprenderle, sognando magari una sua famiglia. E’ in quel momento che il cuore dell’ex tronista di uomini e donne ha ceduto e si è aperto, facendo una dichiarazione che potrebbe cambiare il loro futuro. Chissà se a breve ci saranno fiori d’arancio.