Armando Incarnato e la prostituzione: “Ora mi arrestano” il video fa scalpore sul web (FOTO)

In queste ore, il cavaliere di Uomini e Donne Armando Incarnato ha pubblicato dei video nei quali ha tirato in ballo la prostituzione. Dato che l’argomento è parecchio delicato era inevitabile che scoppiasse un putiferio sui social.

Nel dettaglio, il protagonista si è inquadrato mentre era sul ciglio di una strada e una vettura si è accostata a lui. A quel punto, allora, il giovane ha dichiarato di essere in “modalità prostituzione” e poi ha aggiunto anche altri dettagli.

Il riferimento alla prostituzione di Armando

Armando Incarnato genera sempre molto scalpore sui social, stavolta lo ha fatto per parlare della prostituzione. Il napoletano era in attesa che arrivassero alcuni amici a prenderlo e ne ha approfittato per stuzzicare un po’ i fan. Quando la vettura con a bordo i suoi amici si è accostata a lui, il cavaliere ha finto di essere un escort ed ha enunciato anche il suo listino prezzi.

In particolare ha ammesso che ogni persona presente nell’auto avrebbe dovuto pagare 50 euro a testa per godere della sua compagnia. Nel pronunciare queste frasi, però, Armando si è reso conto dell’impopolarità che avrebbe potuto suscitare, pertanto, si è scusato in anticipo. Il giovane ha detto di non voler offendere nessuno con le sue parole e poi ha ironizzato dicendo che lo avrebbero arrestato per tali contenuti. (Continua dopo la foto)

Incarnato interrompe il video

Ad ogni modo, dopo aver fatto questo annuncio, Armando Incarnato ha continuato a parlare della sua modalità prostituzione anche mentre era in auto. Nel caso specifico ha inquadrato i suoi amici, i quali si sono mostrati parecchio schivi, ed ha raccontato i dettagli del loro ipotetico incontro romantico. Incarnato si è soffermato sull’importanza di adoperare tutte le precauzioni del caso. Non ricevendo l’appoggio dei suoi compagni, però, il giovane si è trovato costretto ad interrompere il video dopo pochi minuti.

Nessuno, infatti, sembrava disposto ad assecondare il suo show, sta di fatto che l’autore del video ha liquidato i fan e interrotto le Insatgram Stories. In realtà si è trattato di un contenuto ironico, privo di un’effettiva voglia di ferire qualcuno o di essere maliziosi. Ad ogni modo, si sa che qualunque cosa faccia Armando, il web è sempre pronto a puntargli il dito contro. Proprio per tale ragione, è molto probabile che a breve si troverà costretto a fare ulteriori chiarimenti in merito.