Una Vita, spoiler puntata 15 luglio 2020: Ramon inganna l’ispettore

Le Anticipazioni di Una Vita della puntata del 15 luglio 2020 in onda alle 14.10 su Canale 5 svelano che Antonito sarà sempre più preoccupato per la sua chiamata alle armi. Deve inventarsi qualcosa al più presto se non vuole che vada incontro a morte certa. A tentare di salvarlo sarà suo padre Ramon. Intanto, Rosina vuole a tutti i costi spiare Genoveva, certa che nasconda qualcosa. Anche Felipe sarà dello stesso parere.

Le anticipazioni di Una Vita raccontano inoltre che la situazione per Ursula diventerà ancora più insopportabile, visto che dovrà ammettere di essere caduta in rovina. Chi la aiuterà? La ex istitutrice, dopo essere stata sfrattata dalla casa in cui viveva con Eduardo e Lucia non ha più nulla, né alloggio e nemmeno un lavoro.

Una Vita puntata di mercoledì 15 luglio 2020 su Canale 5

Ramon non avrà intenzione di lasciare suo figlio Antonito in balia del destino e così proverà ad appellarsi a un particolare articolo di legge secondo cui se un genitore è invalido, il figlio è obbligato a stare a casa e non partire per la guerra per prestargli tutte le cure necessarie. Riuscirà Ramon a ingannare l’ispettore? Lolita e Carmen crederanno che sia una buona idea, anche se non sarà semplice far credere al militare che il Palacios sia davvero invalido. Nella puntata di domani di Una Vita, Antonito ringrazierà suo padre per la geniale trovata. Nel frattempo, Cinta continuerà a pensare a Emilio, mentre Arantxa si occupa della sua cura.

Continuando con le anticipazioni di Una Vita, vedremo Cinta provare ad ingannare Arantxa. Bellita e Josè hanno deciso di affidarla alle cure della balia, così da non mandarla in collegio in Svizzera. La giovane però continuerà a sognare la carriera artistica e non avrà alcuna intenzione di studiare come promesso. La presenza di Victoriano complicherà ancora di più la situazione.

Antonito nei guai

Gli spoiler di Una Vita della puntata di domani, mercoledì 15 luglio 2020 in onda su Canale 5, l’ispettore militare arriverà nel quartierino per incontrare Antonito. A quel punto, Ramon metterà in atto il suo piano, ma qualcosa andrà storto. L’anello al suo dito lo tradirà. Il Palacios junior sarà disperato e penserà che la causa di tutta questa situazione sia da attribuire alla relazione tra suo padre e Carmen.

Infine, nell’episodio di Una Vita di mercoledì, Ursula capirà di non potersi permettere di fare la vita da signora. La Dicenta si trasferirà nella soffitta per un breve tempo, non avendo più una casa.