Dayane Mello è furiosa con Gianmaria Antinolfi: ‘Mi ha lasciata per Belen’

Dayane è furiosa con Gianmaria

Da qualche ora la modella brasiliana Dayane Mello sta facendo parlare di sé sui social. E’ diventata famosa in Italia grazie alla partecipazione alla dodicesima edizione dell’Isola dei Famosi nel 2017. Quest’anno, invece, ha formato la coppia ‘Le Top’ con Ema Kovac nel reality Pechino Express e si è aggiudicata il terzo posto.

Ha una carriera degna di tutto rispetto, ma sta facendo discutere la sua vita sentimentale. In pratica è stata legata per poco tempo a Gianmaria Antinolfi, l’attuale compagno di Belen Rodriguez. Quando ha saputo del loro fidanzamento, ha perso le staffe. Non ha esitato a sfogarsi con sul web e ad avvertire la showgirl sull’uomo.

‘Belen, apri gli occhi…avevo conosciuto la sua bella famiglia’

Dayane è furiosa con Gianmaria perché le ha raccontato una marea di bugie. Hanno iniziato a frequentarsi da circa un mese e mezzo, ma sono stati sempre insieme. I momenti vissuti hanno reso speciale il loro rapporto al punto tale da fare le presentazioni ufficiali in famiglia. Infatti l’imprenditore non ha esitato a mostrarle il suo mondo, ragion per cui Dayane ha sognato ad occhi aperti l’arrivo del principe azzurro.

Poi le cose sono cambiate improvvisamente dopo una cena di lavoro. Non solo non si è fatto più sentire, ma si è fatto vivo con un messaggio per lasciarla. A distanza di poco tempo ha scoperto che alla cena c’era anche Belen, con la quale è uscita allo scoperto da qualche giorno. Quando ha visto in prima pagina del settimanale Chi la loro foto, è arrivata alla conclusione di essere stata messa da parte per l’argentina.

Dopo aver versato lacrime per la delusione, ha voluto mettere in guardia l’ex di Stefano De Martino. Gianmaria non è una persona affidabile, poiché un giorno dichiara amore e l’altro sparisce del tutto. Secondo il suo parere con Belen avrà sicuramente più visibilità.

Anche Stefano è in dolce compagnia

Dayane è furiosa con Gianmaria che sta approfittando di Belen per diventare popolare. Per quanto riguarda Stefano, sembra che la conoscenza con Mariana Rodriguez stia andando bene. Sono stati visti su una barca nelle acque del golfo di Napoli con amici. Gli italiani credono che si perderanno di vista una volta terminata l’estate. Per scoprirlo non ci resta che attendere.