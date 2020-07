Beautiful, spoiler 15 luglio 2020: Pam salva Emma da Thomas

Le Anticipazioni di Beautiful della puntata del 15 luglio 2020 in onda alle 13.40 su Canale 5 vedono Emma decisa a dire tutta la verità a Hope. La stagista ha scoperto dello scambio di culle e si è arrabbiata con Zoe e Xander, capaci di nascondere una cosa così grave a Liam e Hope. Nel frattempo, Thomas è andato da Brooke per dirle di essere realmente innamorato di sua figlia e di essere disposto a tutto pur di renderla felice. La Logan però non ha creduto ad una sola parola ed è certa che il figlio di Ridge non sia onesto.

Hope è invece andata alla casa sulla spiaggia. Qui ha rivisto Liam, al quale ha ribadito i suoi sentimenti. In quel momento è arrivata Steffy, che ha rimesso tra le braccia della rivale in amore la piccola Phoebe. Nella puntata di domani di Beautiful, Emma potrebbe per sempre cambiare il destino di Hope, in quanto è decisa a raccontarle tutta la verità.

Beautiful puntata del 15 luglio 2020 su Canale 5

La Barber si mette quindi subito alla ricerca di Hope all’interno della Forrester Creations. Nel mentre, Zoe ha informato Thomas del fatto che Emma è venuta a scoprire la verità sullo scambio di culle. Terrorizzata, gli dirà di impedirle di andare da Hope per dirle che Beth è viva. Per tutti loro sarebbe la fine. Spaventato, il giovane Forrester si imbatterà nella stagista.

Stando alle anticipazioni di Beautiful, Thomas proverà a convincere con le buone Emma a non dire nulla a Hope, confidandole i suoi piani d’amore. Le sue parole però non la toccheranno e rimarrà dello stesso parere: Hope e Liam devono sapere che la figlia è viva. Adirato, Thomas perderà la pazienza e passerà a minacciare la Barber. Se oserà parlare, le distruggerà la vita.

Le minacce del Forrester

Continuando con le anticipazioni di Beautiful, vedremo Thomas ordinare a Emma di farsi da parte e di lasciar perdere gli affari della sua famiglia. I toni si faranno accesi e la Barber si spaventerà non poco, capendo di essere in pericolo.

Infine, nella puntata di Beautiful in onda domani, mercoledì 15 luglio 2020 su Canale 5, Pam entrerà nella stanza in cui si trovano Emma e Thomas. La donna dirà di aver bisogno del Forrester per un impegno urgente. La Barber ne approfitterà per prendere le chiavi della macchina e correre da Hope. Thomas, una volta che si sarà liberato di Pam, la inseguirà in auto, con drammatiche conseguenze.