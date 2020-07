Il Segreto, puntata 15 luglio 2020: Francisca in lotta con Soledad

Il Segreto per la puntata del 15 luglio 2020 torna in replica su Canale 5 alle 15.45. Pepa dovrà affrontare un altro lutto, visto che il povero Leandro non ce la farà nonostante le sue amorevoli cure. Tristan proverà a consolarla, ma non sarà semplice. La rabbia nei confronti di Francisca aumenterà, visto che è stata lei a dare il permesso ai braccianti di incamminarsi su una strada molto pericolosa affinché il raccolto della frutta non marcisca prima del tempo.

Nella puntata di domani della soap opera Il Segreto, che ci farà compagnia con la prima stagione per tutta l’estate, la Montenegro scoprirà il ritratto che Juan ha fatto a sua figlia Soledad senza veli. La matrona si infurierà. Emilia invece affronterà Leandro, il responsabile del pestaggio che ha quasi ucciso il povero Raimundo e l’uomo le farà una proposta indecente.

Il Segreto, puntata di mercoledì 15 luglio 2020 su Canale 5

Gli operai sono rimasti vittima di un grave incidente al burrone delle Anime e sono stati portati alla locanda, dove Pepa ed Emilia si sono occupati di loro, nonostante la reticenza di Mauricio. Leandro è in gravi condizioni e la levatrice si renderà conto che è necessario l’intervento di un medico. Francisca non intenderà alzare un dito, lasciando i suoi dipendenti alla loro sorte. Soledad pregherà la madre di lasciarla andare alla locanda per aiutare la Balmes e la Ulloa a curare i feriti. Nella puntata di domani de Il Segreto, la Montenegro le darà il permesso e ne approfitterà per rovistare nella sua stanza.

Le trame de Il Segreto relative all’episodio di domani svelano che la Montenegro scoprirà un ritratto di Soledad fatto da Juan. Niente di strano, se non fosse che la giovane appare senza veli. Francisca resterà senza parole e quando la figlia rientrerà alla Casona, la informerà che verrà severamente punita. Nel frattempo, la situazione alla locanda si farà più grave del previsto.

Emilia in seria difficoltà

Purtroppo, nella puntata della soap opera Il Segreto in programmazione domani, mercoledì 15 luglio 2020 su Canale 5, Leandro perderà la vita. Pepa di sentirà in colpa e Tristan continuerà a dirle di stare tranquilla, scusandosi per averla giudicandola incapace di curare i feriti.

Il Castro si renderà conto, ancora una volta, della crudeltà e dell’egoismo di sua madre, capace di mettere in primo piano solo i suoi affari e non la salute dei braccianti. Nel frattempo, Emilia si farà coraggio e continuerà a parlare con il perfido Pardo. Stando alle trame de Il Segreto, l’uomo le farà una proposta indecente. Lascerà stare suo padre se lei si concederà.