Arisa, il retroscena: “Rutto, scoreggio e amo il sole”. La reazione dei follower [FOTO]

Arisa spiazza con un post inedito su Instagram

L’ultimo post che Rosalba Pippa, alias Arisa ha condiviso sul suo profilo Instagram ha scatenato una serie di reazioni da parte di coloro che la seguono sul noto social network. “Rutto, scoreggio e amo il sole”, è questa la clamorosa frase che l’ex giudice di X Factor ha accompagnato uno scatto che la mostra in un campo di girasoli. In pochissimo tempo la foto in questione ha fatto il pienone di mi piace e di centinaia di commenti.

Nonostante non sia un linguaggio consono ad una ragazza raffinata, gran parte dei follower hanno legittimato il post: “L’artista può tutto…”. Chi conosce l’artista sa perfettamente non è nuova azioni provocatorie e la sua spontaneità è ben conosciuta. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa altro ha fatto la professionista. (Continua dopo il post)

Rosalba Pippa si mostra sui social con le proprie imperfezioni

Qualche giorno fa Rosalba Pippa, conosciuta da tutti come Arisa ha condiviso uno scatto che la mostra in costume intero nero mostrando tutte le imperfezioni del suo corpo. La foto in questione ha letteralmente fatto impazzire tutti coloro che la seguono sul noto social network.

Nel frattempo l’ex giudice di X Factor è alle prese con le prove della sua nuova tournée che finalmente riparte dopo la quarantena causata dall’emergenza sanitaria da Coronavirus. Una pandemia che ha messo particolarmente in ginocchio il settore del mondo dello spettacolo che in oltre quattro mesi non hanno potuto svolgere il loro lavoro e appellandosi all’attuale Governo a prendere dei provvedimenti anche per loro.

Arisa riparte con il suo tour dopo lo stop per il Covid-19

Ebbene sì, il prossimo 22 luglio Arisa inizierà il suo tour. Prima sarà protagonista della Versiliana Festival. Mentre la settimana successiva, ovvero mercoledì 29 luglio sarà nella Capitale alla Casa del Jazz.

La nota cantante sui suoi canali social che hanno un grosso seguito, ha scritto anche: “Abbiamo buttato dentro un sacco di cose, vecchie e nuove, una proprio nuova nuova di zecca. Che bella è la vita e che bella è la natura! Non mancate”. Ovviamente l’appello della nota artista è stato preso alla lettera dai follower che sotto il post hanno comunicato che saranno presenti ai due eventi.