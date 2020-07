Un posto al sole, spoiler 15 luglio 2020: Eugenio coinvolto in un attentato

Sono riprese le puntate di Un posto al sole, la soap opera in onda su Rai 3 da ormai vent’anni. Le anticipazioni dell’episodio di domani, mercoledì 15 luglio 2020, si concentrano sulla difficile operazione che sta portando avanti Eugenio Nicotera, deciso a far arrestare Tregara. L’uomo, pericoloso boss, sta seminando il panico e, come se non bastasse, tiene sotto ricatto Alberto Palladini. Nessuno ai Cantieri e nemmeno Clara sembra accorgersi di nulla.

Intanto, Serena ha telefonato a Leonardo per metterlo al corrente di aver accettato la sua proposta. Ha scelto di stare con lui e presto lo raggiungerà. Filippo, dal canto suo, sembra avvicinarsi sempre di più all’intrigante skipper, con la quale ha in programma di fare una gita in barca insieme alla piccola Irene, cosa che ha fatto infuriare Serena. Cosa accadrà domani nell’episodio di Un posto al sole? Di seguito, tutte le anticipazioni.

Un posto al sole, anticipazioni mercoledì 15 luglio 2020 su Rai 3

Ha lasciato di stucco i telespettatori la telefonata di Serena fatta a Leonardo, dopo aver ricevuto l’ennesima delusione da parte di Filippo. La Cirillo non ha digerito il fatto che il marito abbia preferito trascorrere con la skipper una giornata in barca con Irene e teme che la bimba possa allontanarsi da lei. Leonardo ovviamente è stato ben contento di ricevere l’inaspettata chiamata e sta attendendo l’arrivo della donna della quale si è perdutamente innamorata. Le anticipazioni di Un posto al sole svelano che la Cirillo si troverà a riflettere sulla sua complicata situazione sentimentale. Cambierà idea o starà davvero con Leonardo?

Gli spoiler di Un posto al sole della puntata di domani tengono alta l’attenzione sull’operazione Tregara. Eugenio è convinto di mettere le manette ai polsi del boss, ma dovrà fare i conti con la sua reale pericolosità. Avella infatti organizzerà un agguato nel quale verrà coinvolto sia il magistrato che Susanna, pronta a tutto pur di aiutare Nicotera. I due si salveranno?

Alberto in un tunnel senza uscita

Viola continuerà a credere che suo marito dovrebbe cercare di non intraprendere operazioni così pericolose e rifletterà sul da farsi. Stando alle anticipazioni di Un posto al sole, i due dovranno affrontare una crisi matrimoniale proprio per questo motivo. Dal canto suo, Eugenio farà un grande passo avanti per porre fine al clan Tregara.

Infine, nella puntata di Un posto al sole che verrà trasmessa su Rai 3 domani, mercoledì 15 luglio 2020, Alberto sarà ancora nella morsa di Mariano. Essendo sotto ricatto, il Palladini non avrà alcun margine d’azione.