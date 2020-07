Colpo di scena a Uomini e donne: Tina Cipollari dice addio al ruolo di opinionista

E’ crisi tra la Cipollari e Vincenzo Ferrara

Da alcune settimane si parla di una presunta crisi per la vamp di uomini e donne. Tina Cipollari potrebbe cambiare sedia e gli indizi sembrano confermare i pettegolezzi. Tutto pronto per il passaggio da opinionista a tronista del Trono Over.

Dal lato privato, sembra che tra Tina e Vincenzo Ferrara sia finita, infatti qualcuno parla addirittura di un rapporto ‘rotto’ durante il lockdown. Complice anche la quarantena vista la distanza tra i due, lei a Roma e lui a Firenze. A questo “dettaglio” si è aggiunto anche uno strano post apparso sulla pagina Instagram di Uomini e donne… Vediamo insieme di cosa si tratta.

La vamp di uomini e donne di nuovo sul trono?

E’ davvero finita tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara? La vamp di Uomini e donne secondo alcune indiscrezioni sarebbe tornata single e forse alla ricerca di un nuovo amore. La lontananza e altri motivi avrebbero spinto l’opinionista e il noto imprenditore fiorentino a prendere decisioni e strade diverse.

Poche ore fa sulla pagina ufficiale del programma della De Filippi è apparso un post che ha lasciato i fan ancora di più con il dubbio. Lo staff di Maria chiede esplicitamente: “Vuoi conquistare Tina? Iscriviti ricordandoti che nel campo Vuoi partecipare per dovrai indicare il nome di Tina”. Che Tina Cipollari sia pronta a diventare l’anti-Gemma Galgani?

Tina Cipollari cambia look, nuovi cambiamenti in vista

Nelle ultime settimane, abbiamo visto Tina Cipollari in giro per l’Italia tra parrucchieri , estetiste e centri di bellezza. Con l’aiuto di Federico Fashion Stylist, la nota opinionista di uomini e donne ha cambiato anche look, e come dice un vecchio detto quando una donna cambia look è perchè dentro di se è cambiando qualcosa.

Per ora sembrerebbe che per la vamp l’unica cosa importante sia se stessa e non più l’amore, proprio come ha rivelato una sua cara amica. “Lei è una donna forte e indipendente non ama rendere conto agli altri”. Ricordiamo che Tina alle spalle ha un matrimonio e tre figli.

Con il suo presunto ex Vincenzo Ferrara, la donna aveva in procinto delle seconde nozze. Infatti, proprio prima della pandemia, Tina aveva espresso tutto il desiderio di diventare sua moglie e di concedersi una seconda possibilità. Per ora, non sappiamo se questa crisi sia reale ma ormai la coppia non si fa vedere insieme da molto tempo…