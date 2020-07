The Resident 2, anticipazioni 21 luglio 2020: panico notturno

Il 21 luglio 2020 su Rai Uno andrà in onda una nuova puntata della seconda stagione di The Resident 2, serie medical con protagonisti Matt Czuchry e Emily VanCamp. L’appuntamento è in prima serata con tre episodi inediti.

Le anticipazioni di The Resident 2 svelano che nel primo episodio lo staff medico dovrà prestare soccorso a molti pazienti arrivati in condizioni gravi dopo la fuga ad un concentro, che ha determinato lo schiacciamento di alcune persone. Nel secondo episodio verrà affrontata la delicata questione dell’esclusiva alla QuoVadis, mentre nell’ultimo il dottor Hawkins dovrà curare un paziente con la vita completamente distrutta da quando ha iniziato a soffrire di un inspiegabile panico notturno.

The Resident 2, spoiler puntata del 21 luglio 2020

Nel primo episodio del medical drama, il dottor Bell prenderà una decisione molto importante per l’ospedale, garantendo l’esclusiva alla QuoVadis. La sua scelta però, non piacerà a tutti. Intanto, la dottoressa Kitt Voss sarà alla ricerca di una specializzanda che possa aiutarla nei suoi interventi. La fortunata sarà Mina. Stando agli spoiler di The Resident 2, lo staff medico dovrà prestare le cure a molti pazienti che si sono feriti durante in concerto. La situazione è grave, vista la moltitudine di persone alle quali prestare soccorso, ma Nic e Conrad non si lasceranno scoraggiare.

Un paziente darà del filo da torcere a Devon, affermando di non aver più usato sostanze stupefacenti, sebbene le analisi del sangue non confermino quanto dice. Conrad dovrà invece affrontare il suo rapporto complicato con il padre, che nella puntata di The Resident 2 del 21 luglio, gli giurerà di non essere più l’uomo di una volta.

Una festa a sorpresa

Proseguendo con gli spoiler di The Resident 2, vedremo Voss e Austin in discordanza con la decisione di Bell di dare l’esclusiva alla QuoVadis. Nel frattempo, Jasper riceverà una sorpresa inaspettata da parte di Conrad e Nic, dispiaciuti per la patologia che affligge il piccolo e che purtroppo non può essere curata. Nic, Jessie e Mina passeranno Halloween insieme, non senza intoppi e con tante verità da mettere alla prova.

Infine, nel terzo ed ultimo episodio della puntata di The Resident 2 che vedremo in onda su Rai Uno il 21 luglio, il dottor Hawkins dovrà cercare di risolvere un complicato caso: un paziente non riesce a liberarsi dal panico notturno. Devon invece sarà stupito dal fatto che durante una sua notte si servizio al Chastain veda arrivare due arti. E’ la notte delle streghe e l’atmosfera sembra essere particolarmente cupa.