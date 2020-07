Influencer sposa figliastro di vent’anni dopo aver lasciato il padre [Video]

Una influencer ha sposato il figliastro di vent’anni dopo aver lasciato il padre di lui. La donna ha condiviso le sue foto di nozze. Marina Balmasheva, 35 anni, dalla regione russa di Krasnodar Krai, ha vissuto con il suo ex marito Alexey, 45 anni, e suo figlio per più di 10 anni. Dopo aver divorziato, Marina ha ritrovato l’amore, questa volta con il figliastro ventenne Vladimir ‘Voya’ Shavyrin.

Influencer sposa figliastro: l’annuncio delle nozze

La coppia ha annunciato che avevano intenzione di sposarsi all’inizio di quest’anno. I due si sono sposati la scorsa settimana nel comune in cui abitano. Marina ha condiviso le foto del suo matrimonio per i suoi 433 mila follower su Instagram. Addirittura sul suo profilo ha messo un video che riprende lei e Vladimir nel momento in cui firmano i documenti legali e condividono un bacio.

La fresca sposa ha accompagnato il video con il messaggio: “Siamo andati in ufficio presso il nostro comune, non avevo nemmeno una spazzola per capelli con me. Gli anelli erano in macchina. Ci è bastato il nostro amore, il buonumore e un po’ di emozione”.

Marina ha dichiarato che dopo aver firmato nel registro hanno indossato i vestiti per le nozze e sono andati a festeggiare con un bel ricevimento in un ristorante del posto insieme ai loro amici. Ha aggiunto che il matrimonio non cambierà la portata della loro relazione, sebbene entrambi abbiano ammesso di non parlare con il suo ex marito, il padre dello sposo.

Marina aspetta un bambino

L’influencer ha aggiunto che lei e il novello sposo stanno aspettando un bambino e ora vogliono trasferirsi in una città più grande. Marina ha vissuto con suo marito Alexey per oltre 10 anni prima che la relazione si concludesse con il divorzio. Prima di lasciarsi, la coppia aveva adottato quattro figli, tra cui il più giovane con sindrome di Down. Tutti gli altri bambini vivono ancora con Alexey dopo che ha ne ha ottenuto la custodia, come hanno riportato i media locali. Marina ha pubblicato una sua foto mentre tiene in mano un test di gravidanza e stringe a sé Vladimir. La foto è stata scattata il 7 giugno.

All’inizio di quest’anno, Marina ha suscitato scalpore sul suo profilo social dopo aver condiviso una foto del passato. Era una foto di 13 anni fa e mostrava lei e il suo nuovo marito Vladimir quando aveva solo sette anni. La foto è stata scattata all’epoca in cui ha sposato suo padre Alexey.