Enrico Nigiotti cambio drastico non sembra neppure lui (FOTO)

Grande trasformazione per Enrico Nigiotti, il cantante appare irriconoscibile, il cambio look è drastico

E’ in fase di trasformazione il cantante Enrico Nigiotti, che ha avuto in passato alcuni problemi di natura giudiziaria. Dopo un periodo non proprio felice Nigiotti ha deciso di cambiare il suo aspetto esteriore, apportando delle modifiche inaspettate. Noto per la sua capigliatura lunga e selvaggia, adesso il cambio look è davvero drastico.

Il cantante ha tagliato i capelli selvaggi e adesso li porta corti sulla nuca e più lunghi al centro della testa. Un cambiamento inaspettato quello di Nigiotti, che era noto proprio per il suo aspetto non proprio curato. Da quando ha preso parte al talent ‘Amici’ non si era mai rasato così. I fan sono rimasti sbalorditi, ma anche contenti per lui e non hanno perso tempo ad approvare la sua decisione.

Enrico Nigiotti ha tagliato i capelli

Nigiotti ha fatto un selfie insieme al suo cane, che bacia con affetto. Sullo scatto ha messo solo delle emoticon che si riferiscono alle forbici, al cane e una faccina col bacio. Numerosi i complimenti che gli sono arrivati, e che lo hanno circondato d’affetto. Alcuni utenti gli hanno detto che è sempre bello e che con questo taglio sta benissimo. Qualunque sia la ragione per cui Enrico ha cambiato look ha portato comunque una ventata di freschezza in lui.

Di recente Nigiotti ha avuto qualche guaio per alcune cose che sono state scoperte dai carabinieri. Il 18 giugno scorso i militari di Livorno hanno scoperto una rete di polizze false organizzata da un’organizzazione criminale. Le persone arrestate sono state dieci è l’accusa verso di loro è di associazione a delinquere, frode, corruzione, mutilazione di persone.

Nigiotti è iscritto nel registro degli indagati

Nigiotti è anche lui iscritto nel registro degli indagati. Altre 88 persone sono nella sua stessa posizione. L’accusa per il cantante è mutilazione fraudolenta della propria persona e di danni fraudolenti dei beni assicurati.

Stando a quanto pubblicato dal ‘Corriere.it’, Enrico Nigiotti sarebbe coinvolto per un risarcimento di 12mila euro riscosso dopo essere stato vittima di un incidente stradale. I fatti risalgono a febbraio del 2018 e l’incidente sarebbe avvenuto a Sanremo. Il cantante ha confermato di essere indagato ma ha sempre detto di essere estraneo a fatti illegali. Il cambio di look per il cantante è segno che vuole dare un taglio al passato? Sembra di sì!