Bianca Guaccero la conduttrice costretta a intervenire la foto preoccupa i fan

I fan di Bianca Guaccero preoccupati per una foto, la conduttrice spiega cosa è successo, ma non è nulla di grave

Bella e professionale, Bianca Guaccero nelle ultime ore ha destato preoccupazioni nei fan. La conduttrice televisiva di ‘Detto Fatto’ fino a qualche giorno fa si stava divertendo mentre era con le amiche in vacanza in Puglia. Con lei c’è anche la figlia Alice, che ha 9 anni.

Da poco però la conduttrice ha pubblicato una foto in cui appare triste ed ecco che i fan lo hanno notato. La Guaccero non perdere tempo ad aggiornare Instagram e spesso pubblica scatti molto belli, ma questo non lo era. In tanti le hanno chiesto se fosse accaduto qualcosa e perché aveva quella espressione triste in volto. Affezionata ai suoi fan, Bianca non è stata capace di non rispondere e così ha replicato per tranquillizzarli.

Bianca Guaccero interviene per tranquillizzare i fan

La foto ovviamente ha attirato lo stesso tantissimi like e commenti, ma in un primo momento ha fatto agitare molti followers. I commenti tuttavia non sono stati solo negativi, ma anche positivi e molti le hanno fatto i complimenti. Bianca è intervenuta lo stesso per spiegare il significato del suo ultimo scatto. Ma come appariva la Guaccero nello scatto? Bianca ha lo sguardo pensieroso e gli occhiali da sole coprono del tutto gli occhi.

L’immagine è bellissima, ma un fan le ha chiesto perché posta solo foto malinconiche. Il fan le ha anche suggerito di pubblicare qualche video, e per concludere le ha anche detto che manca a tutti. La Guaccero a questo punto ha reagito e ha detto che non c’erano problemi. Il suo desiderio era solo quello di valorizzare l’istantanea, mettendo in risalto il sole.

La conduttrice ha ribadito di non essere triste

Per far stare i fan tranquilli la Guaccero ha detto che non era affatto triste e che aveva gli occhi chiusi per godersi il sole caldo. Tantissimi i complimenti giunti alla conduttrice, alcuni le hanno detto che è una meraviglia, che è perfetta, e che è l’orgoglio pugliese. Insomma, una cascata di complimenti per Bianca che ha gradito le parole dei suoi fan.

La Guaccero ha da poco smesso la conduzione del programma Detto Fatto e un dettaglio l’ha resa felicissima. Durante l’ultima puntata, nella Supeclassifica Jonathan Kashanian ha inserito il suo nome ai vertici. Poi ha fatto vedere un video che ripercorreva i momenti più belli che ha vissuto accanto a Bianca.