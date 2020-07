Arisa è inarrestabile parole senza filtri “sono come tutte le altre donne”

I gesti fuori dagli schemi di Arisa fanno discutere, la cantante come al solito non nasconde nulla, neanche rutti e scoreggi

Come sempre Arisa sorprende e fa discutere. I suoi gesti sono senza dubbio fuori dagli schemi e dice sempre quello che pensa. Ma cosa è successo? Che cosa ha fatto Arisa? Qualche giorno fa la cantante si è mostrata senza filtri e con indosso un costume intero che rivelava le sue forme. Nello scatto Arisa aveva indosso un costume nero intero.

L’artista ha voluto fare questo scatto proprio per farsi vedere come è realmente e non con i soliti filtri che molte usano per apparire più belle. Non ha avuto paura di mostrare i suoi difetti, cosa che i followers hanno apprezzato tantissimo. Mentre ancora attende di tornare al lavoro, ecco che riempie il social di post e ne dice una delle sue.

Arisa si esprime in maniera colorita

Arisa ha mostrato diverse immagini, ma una ha catturato in particolare l’attenzione dei fan. La cantante era infatti in un magnifico campo di girasoli, stupendo e meraviglioso. Alla foto ha anche accompagnato una didascalia in cui diceva che faceva rutti e che scorreggiava, ma amava il sole.

Il suo modo di esprimersi ha catturato l’interesse dei fan che non hanno perso tempo a mandarle tantissimi like. La maggioranza dei fan non ha criticato o condannato le sue espressioni, hanno anzi gradito la sua spontaneità. Come al solito, Arisa è sempre sopra le righe e il suo modo di parlare è schietto e sincero. Non ama le finzioni e riconosce che i bisogni fisiologici sono propri dell’uomo, quindi perché nasconderli?

L’artista sta preparando tante cose nuove

Si sta muovendo anche nel suo settore Arisa. La cantante il 22 luglio sarà alla Versiliana Festival, il 29 sarà invece protagonista a Roma alla Casa del Jazz. Di recente ha detto che stanno facendo tante cose, e che stanno mescolando vecchio e nuovo per ottenere cose originali. La cantante ha inneggiato alla natura e alla vita! La passione per la musica e la voglia di intraprendere nuove iniziative sono tratti che contraddistinguono Arisa e la rendono unica.

L’artista quando parla non si crea alcun problema e non ha paura di dire la verità. Come per le cose naturali, anche riguardo alla sua carriera è stata schietta e sincera. Ha infatti detto che non è stato facile per lei raggiungere il successo e che ha sudato tanto.