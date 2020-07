Kim Basinger, tutti colpiti dalla figlia 24enne le immagini parlano da sole

La figlia 24enne della Basinger incanta tutti, la giovane è in vacanza e si mostra in tutta la sua bellezza, le somiglia anche moltissimo

Si chiama Ireland Baldwin ed è la figlia di Kim Basinger, Icona degli anni novanta, e dell’attore famosissimo Alec Baldwin. E’ dunque una vera figlia d’arte la 24enne, che è identica alla mamma e come lei colpisce al primo sguardo. Bellissima in costume, si mostra come madre natura l’ha fatta. Ireland ha ereditato anche il fisico pazzesco dalla madre, che ancora oggi è uno schianto.

Sensuale e magnifica, mostra le sue curve sexy e si diverte durante una vacanza a Malibù. La giovane è in compagnia del fidanzato Corey Harper e di alcuni amici, ha i capelli biondi lunghi e sciolti, e indossa n bikini verde acqua. La sua immagine è un vero incanto e la giovane sorride divertita mentre si tuffa fra le onde. (Continua dopo la foto)

Ireland Baldwin è un vero schianto

Negli scatti appare perfetta, senza ritocchini, splendida nella sua naturale bellezza. Non ha nulla a che vedere con le tante giovanissime che sin da piccole si sottopongono alla chirurgia. Ireland è perfetta e non ne ha bisogno, è degna figlia dei suoi genitori, entrambi bellissimi.

La ragazza è molto seguita su Instagram e conta ben 602Mila follower. Fa la modella ma è anche attrice e non è raro vedere sue immagini sexy che fanno impazzire i fan. Negli scatti mette in evidenza le sue curve mozzafiato, e vederla è un vero piacere, visto che è tutta naturale. Spesso mette delle frasi come ad esempio quella in cui dice che lei è così, prendere o lasciare, per dire che non ha mai fatto ricorso alla chirurgia estetica.

La figlia di Alec Baldwin ha tanti tatuaggi

La figlia di Alec Baldwin, oltre ad essere una bellissima ragazza, è anche molto alta. Infatti, misura ben 188 cm, è biondissima e ha anche tanti tatuaggi. Negli scatti che la riprendono mentre si tuffa fra le onde i tatuaggi si vedono quasi tutti. Un braccio lo ha totalmente coperto, su un fianco ha alcuni disegni così come sulle coste. La giovane è praticamente identica alla mamma, Kim Basinger, sia per bellezza che per fascino.

I suoi genitori si sono sposati nel 1993 e nel 2002 si sono ufficialmente separati. La ragazza è nata nel 1995. L’attore nel 2012 si è sposato nuovamente con la sua insegnante di ginnastica, Hilaria Lynn Thomas. Insieme hanno avuto quattro figli e adesso aspettano il quinto.