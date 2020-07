Francesca Cipriani il pettegolezzo corre veloce che notizia bomba

Scoppia la bomba su Francesca Cipriani, corre voce che la showgirl non farà parte della nuova edizione de La Pupa e Il secchione

E’ scoppiata una notizia bomba sulla showgirl Francesca Cipriani. La sexy e vulcanica Francesca pare non rientra nel cast della nuova edizione del 2021 de ‘La Pupa e il Secchione’. Stando alle indiscrezioni trapelate nelle ultime ore la ragazza verrà esclusa. Per la nuova edizione pare che condurrà Paolo Ruffini e sono previsti diversi cambiamenti alla trasmissione.

Non è chiaro il perché di questa estromissione della Cipriani, che ovviamente la giovane non avrà accolto bene. A lanciare la notizia bomba con anticipo è stato il sito ‘Giornalettismo’, che ha anche precisato che verranno sostituiti diversi personaggi del programma. Da parte della Cipriani non ci sono state anche delle dichiarazioni, e si attendono i suoi commenti riguardo alla sua esclusione dalla trasmissione.

Francesca Cipriani e la notizia bomba

Per quanto riguarda lo show sembra che verrà anch’esso stravolto, e il format sarà dunque tutto rinnovato. Ancora non si sa con certezza chi condurrà il programma, e Ruffini è fra i papabili. Stando a quanto si dice, i produttori avrebbero deciso di non assegnare alcuna valletta a fianco del conduttore.

La Cipriani quindi non avrebbe più un ruolo nella trasmissione, e non ci saranno altre donne al suo posto. Sarà solo il conduttore ad occuparsi della trasmissione e lo farà da solo. Non ci sarà alcuna spalla femminile di supporto.

Quando però sembra che la Cipriani stia soffrendo per essere stata eliminata dalla nuova edizione del programma, in realtà è qualcos’altro a preoccuparla. Pare che la Cipriani sia attratta da Can Yaman, il famoso attore turco della soap Bitter Sweet – Ingredienti d’amore.

La Cipriani e l’attrazione per Can Yaman

L’attore ha anche recitato in altre fiction come Daydreamer-Le ali del sogno (2018), e Bay Yanlis (2020). In un’intervista rilasciata al programma Viaradio Autostrade per l’Italia Francesca ha detto di aver incontrato l’attore da vicino a Live Non è la D’Urso. La showgirl ha detto che avrebbero dovuto rivedersi, ma il lockdown lo ha impedito.