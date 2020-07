Dolcenera, “ecco perchè ho deciso di pubblicare il nuovo singolo durante il lockdown”

Protagonista su Rai Uno a Techetechetè, Dolcenera ha spiegato perché ha voluto pubblicare proprio durante il lockdown il suo nuovo singolo “Wannabe”

Nella trasmissione Techetecheté appare una Dolcenera giovanissima, timida e come sempre bellissima. Intervistata al Festival di Sanremo, dietro le quinte, ha voluto spiegare come è nato il nome Dolcenera. La cantante pugliese ha detto che Dolce e Nera sono due nomi in contrasto che spiegano il suo carattere. Tuttavia, ha anche aggiunto che ad influenzarla è stato l’uso dei termini come citazione per la canzone di De Andrè.

Dopo l’intervista ecco che Dolcenera si è esibita per la prima volta sul palco dell’Ariston, e ha cantato “Siamo tutti là fuori. Il brano l’ha resa famosa e l’ha lanciata nel panorama musicale italiano e internazionale. Amatissima dai suoi fan, che la seguono con assiduità, Dolcenera è stata dunque protagonista a Techetechetè, che ha mostrato alcune fra le esibizioni più importanti.

Dolcenera protagonista a Techetechetè su Rai 1

La cantante è stata quindi protagonista del programma che dedica ogni sera un pezzo agli artisti. Tante le canzoni da lei interpretate, che molto hanno potuto riascoltare con piacere. Qualche tempo fa in un’intervista ad AgoraVox Italia Dolcenera ha parlato di alcuni suoi lavori, come “Wannabe”.

Questo brano è l’ultimo singolo in duetto con Laioung ed è stato scritto nel 2018 ma pubblicato a fine marzo. Il periodo scelto è stato proprio quando c’era il blocco nel paese. Da quanto ha detto la cantante il testo era perfetto per il periodo che stavano vivendo. Il singolo parlava dell’importanza della paura che permette di proteggerci e di trovare le soluzioni per tutelarci. Dolcenera ha aggiunto che bisogna prendere coscienza della propria personalità e di vivere la vita con senso di giustizia e sentimento.

La cantante ha parlato delle sue canzoni

Il brano, a parere della cantante, era perfetto per quel momento che tutta l’Italia stava vivendo. La sua è stata una reazione all’emergenza sanitaria e aveva scritto parole vere, reali. Dolcenera ha rivelato anche cosa la porta a sperimentare sempre generi nuovi, evitando così di essere catalogata.

L’artista ha detto che è una sfida soprattutto con stessa quella di voler sperimentare e di mettersi in gioco. Lei praticamente si sente come se fosse in costante evoluzione, quindi ha bisogno di stimoli, di nuove dinamiche. Il suo desiderio è provare a sorprendere i fan, e finora c’è riuscita alla grande!