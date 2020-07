Barbara D’Urso, il retroscena su un collega: “Eravamo marito e moglie…” [FOTO]

Barbara D’Urso rende omaggio a Renato Pozzetto

In occasione dell’80esimo compleanno che Renato Pozzetto ha festeggiato martedì 14 luglio 2020, Barabra D’Urso come altri personaggi del mondo dello spettacolo gli ha voluto rendere omaggio. Per l’occasione infatti, Carmelita che al momento si trova in vacanza ha condiviso una foto su Instagram che risale a diversi anni fa.

La professionista napoletana ha rivelato a tutti coloro che la seguono sui vari social network quando lei e l’attore furono protagonisti di un film del 1995, dal titolo Mollo tutto e diretto da Josè Maria Sanchez. All’epoca hanno interpretato dei personaggi che erano marito e moglie. Ovviamente il gesto di Lady Cologno è stato apprezzato molto dal popolo del web. Ma andiamo a vedere nel dettaglio che regalo ha fatto al collega.

La foto di entrambi estrapolata dalla scena di un film

Per fare gli auguri al suo amico Renato Pozzetto che ha compiuto 80 anni, Barbara D’Urso ha condiviso una Storia su Instagram che li mostra entrambi giovanissimi. Lo scatto in questione immortala una scena del film citato prima e al fianco ha scritto la seguente didascalia: “In questo film bellissimo di Josè Maria Sanchez eravamo marito e moglie….Buon compleanno amico mio #RenatoPozzetto #80anni”.

Quindi Carmelita si è unita a tutti coloro che nella giornata di martedì hanno voluto rendere omaggio ad un degli attori più bravi e talentuosi del nostro Paese. Quest’ultimo infatti, ha più di sessant’anni di carriera alle spalle. Oltre a postare questa immagine, Barbarella da quando è vacanza fa vedere ai follower il suo orto, cosa cucina e e quello che fa durante le sue giornate. (Continua dopo la foto)

Barbara D’Urso a settembre torna con i suoi tre programmi

Come accennato prima al momento Barbara D’Urso è in vacanza e lo sarà fino ai primi di settembre. Infatti qualche giorno fa sono stati presentati i palinsesti autunnali 2020/2021 di Mediaset.

Ancora una volta la professionista napoletana avrà tra le mani tre programmi in attesa di tornare a condurre anche il Grande Fratello Nip. Partirà lunedì 7 settembre con Pomeriggio Cinque. Mentre la settimana successiva, ovvero il 13 prima andrà in onda Domenica Live alle 17:20 e la sera intorno alle 21:30 Live Non è la D’Urso.