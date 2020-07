Giovanna Abate ‘vittima di un furto’: momenti di panico per l’ex tronista di Uomini e Donne

Giovanna Abate e la storia archiviata con Sammy Hassan

Da qualche settimana Giovanna Abate è al centro della cronaca rosa per essersi lasciata dopo poco tempo con Sammy Hassan, il corteggiatore che aveva scelto a Uomini e Donne. E se la ragazza romana si è baciata con un altro ragazzo, nelle ultime ore gira voce che lui sia tornato insieme all’ex moglie. Una relazione sentimentale che è durata nemmeno un paio di mesi, ma ora entrambi sembrano voler dare un calcio al passato e pensare al proprio futuro.

Nella giornata di martedì 14 luglio 2020, l’ex corteggiatrice di Giulio Raselli ha fatto preoccupare moltissimo i suoi follower postando dei video nei quali comunicava di essere stata vittima di un furto. nello specifico la giovane ha detto che qualcuno le ha rubato l’auto all’interno del suo garage. Ma la verità era un’altra. Andiamo a vedere cosa è accaduto realmente.

All’ex tronista è stata rubata l’auto?

Nella mattinata di martedì Giovanna Abate ha vissuto dei momenti di puro terrore e panino. Il motivo? Attraverso delle Stories su Instagram l’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato ai seguaci qualcosa che ha traumatizzato la sua giornata.

Nei video in questione l’ex di Sammy Hassan ha dichiarato: “Ho appena perso dieci anni di vita in dieci minuti, terrore, paura, di un qualcosa che però, è successo solo nella mia mente. Comunque, salgo a casa di corsa mentre cerco le chiavi della mia macchina di corsa. Arrivo così a chiedere a Silvia dove sono, forse le avrò lasciate al piano di sotto o in garage e oltre a non esserci le chiavi, non c’era neanche la macchina”.

Giovanna Abate scopre che è stato il padre a prendere la sua macchina

Scendendo nel garage Giovanna Abate non ha trovato più la sua automobile, di conseguenza è andata in pallone convinta che qualcuno gliela avesse rubata. Ma la verità sull’accaduto è totalmente differente, infatti il malvivente che le avrebbe rubato il veicolo sarebbe proprio suo padre.

Quest’ultimo infatti, dopo aver ricevuto una telefonata da quest’ultima completamente sconvolta, le ha fatto presente di averla presa lui per fare alcune commissioni. Quindi si è trattato solo di un equivoco che ha fatto perdere dieci anni di vita in pochi minuti all’ex tronista di Uomini e Donne.