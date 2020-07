L’ultimo concerto di Romina Power: l’addio doloroso che commuove il web [FOTO]

Romina Power ricorda la sorella Taryn

Sono trascorse alcune settimane da quando è venuta a mancare Taryn, sorella più piccola di Romina Power. La donna è deceduta dopo un calvario durato anni perché era affetta da leucemia. L’ex moglie di Al Bano non riesce a darsi pace per la prematura scomparsa della congiunta e non c’è giorno che non la ricorda sui suoi canali social.

La cantante americana cerca di consolarsi e trovare rifugio attraverso la musica. Nelle ultime ore la donna ha condiviso alcuni scatti su Instagram che risalgono a qualche anno fa realizzate durante il concentro che l’artista ha tenuto in Polonia. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha scritto e postato sul noto social network.

Romina Power ancora incredula della scomparsa della sorella

La prematura scomparsa della sorella Taryn è ancora una ferita aperta per Romina Power. Quest’ultima non ha potuto dire addio fisicamente alla congiunta a causa della distanza e dell’impossibilità di raggiungere gli Stati Uniti a causa della pandemia da Covid-19. Ospite nell’ultima puntata di Domenica In, l’ex di Al Bano a Mara Venier aveva parlato di una morte inattesa giunta in un momento in cui nessuno dei familiari avrebbe mai immaginato.

La cantante statunitense non riesce a darsi pace per tale ragione quotidianamente la ricorda condividendo anche con i suoi follower ogni singolo ricordo che vede come protagonista Taryn. (Continua dopo il post)

Il loro ultimo concerto insieme in Polonia

Nelle ultime ore Romina Power è tornata a commuovere il popolo del web grazie ad una serie di scatti condivisi su Instagram. Foto che sono state realizzate al suo ultimo concerto che ha visto le due sorelle esibirsi sul tavolo. La loro ultima performance insieme che è avvenuta in un palcoscenico della Polonia, dove l’ex moglie del cantautore di Cellino San Marco e Taryn hanno interpretato dei meravigliosi brani.

Come accennato prima, non passa giorno in cui la professionista statunitense non dedica un pensiero alla congiunta venuta a mancare circa un mese fa. Nel contenuto in questione la Power ha scritto anche la seguente didascalia: “Con Taryn durante l’ultimo concerto insieme in Polonia. La mia guest star speciale al Tauron Arena Krakow”. Immagini che in pochissimo tempo hanno ricevuto migliaia di reazioni da parte dei follower.