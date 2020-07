Giovanna Abate, crollo di follower su Instagram per l’ex tronista: la decisione che delude i fan (FOTO)

Tra gli account Instagram più in voga del momento c’è sicuramente, quello di Giovanna Abate, che adesso sta assistendo ad un drastico crollo di follower. Essere soggetti molto esposti sul web è un’arma a doppio taglio.

Da un lato può accadere che si riscontri tanto favore da parte dell’opinione pubblica, mentre dall’altro può accadere che un passo falso implichi una conseguente e incessante diminuzione dei fan. Una delle ultime decisioni prese dall’ex tronista ha generato questa seconda situazione.

Sammy e Giovanna indispettiscono i fan

Giovanna Abate ha assistito, improvvisamente, ad un crollo dei suoi follower. Quando Uomini e Donne è volto al termine, il suo account ha cominciato a guadagnare migliaia di iscritti, in quanto tutti erano curiosi di capire come sarebbe continuata la storia d’amore nata sotto i riflettori. Le aspettative dei fan, però, sono state drasticamente deluse. Il motivo della scontentezza risiede non tanto nel fatto che la relazione pare sia già giunta al termine, quanto piuttosto per una decisione presa dai due protagonisti.

Sammy e Giovanna, infatti, hanno deciso di adoperare la strada del silenzio non menzionando minimamente ciò che è accaduto tra loro. I due ragazzi stanno continuando a condurre le loro vite social come se nulla fosse mai accaduto tra loro. Questo atteggiamento, però, sta indispettendo parecchi fan che, infatti, come immediata risposta hanno rimosso il “segui”.

Crollo di follower per l’Abate

Il crollo dei follower sul profilo di Giovanna Abate è alquanto consistente. Oltre mille iscritti sono stati persi nel giro delle ultime ore. da 600 mila, infatti, adesso ne ha circa 599 mila. Considerando il ritmo di tale calo è molto probabile che nel giro di pochissimi giorni questo numero diminuisca ancora. L’influencer Deianira Marzano ha notato questo movimento e non ha potuto fare a meno di commentare.

A suo avviso, infatti, Giovanna starebbe cercando di distogliere l’attenzione dalla sua vita sentimentale raccontando cose completamente inutili ai fan. Parlare dei nomi che dà alla sua auto o delle piccole disavventure che le sono capitate non sono, secondo l’influencer, argomentazioni valide a sedare la curiosità del follower. Proprio per tale motivo, molti si sarebbero stufati di questa sua estrema e fastidiosa reticenza e avrebbero deciso di smettere di seguirla. Stessa identica sorte potrebbe capitare anche a Sammy che, in effetti, sta adottando la stessa tecnica della sua, ormai, ex.