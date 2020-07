Andrea Delogu preoccupata a La vita in diretta estate: “Stai fermo…”

Andrea Delogu e l’imprevisto a La vita in diretta estate: ecco cosa è successo

Nella seconda parte de La vita in diretta estate, come di tradizione l’inviato dello storico programma Giuseppe Di Tommaso si è recato in una località italiana. In questo periodo d’emergenza sanitaria il nostro turismo ne sta risentendo moltissimo.

Per tale ragione il giornalista dà voce ai commercianti e albergatori che si trovano in grosse difficoltà. Nella puntata di martedì l’inviato si è recato a Sottoguda, una piccola frazione del comune di Rocca Pietore, in provincia di Belluno.

Mostrando al pubblico di Rai Uno l’altezza vertiginosa dei faggi, caratteristica di quei luoghi, Di Tommaso si è spostato in punto in cui la linea prendeva malissimo. A quel punto la collega di Marcello Masi, rendendosi contro del disservizio, ha immediatamente esclamato: “No Giuseppe, stai fermo, altrimenti perdiamo il collegamento”. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto subito dopo.

Problemi di collegamento con l’inviato Giuseppe Di Tommaso

La seconda puntata settimanale de La vita in diretta estate è stata caratterizzata da alcuni problemi tecnici. Durante il collegamento con l’inviato Giuseppe Di Tommaso la padrona di casa Andrea Delogu si è accorta sin da subito che il collegamento non era perfetto.

Dopo averlo fatto notare al giornalista è intervenuto anche il collega Marcello Masi che con il suo solito sarcasmo ha tirato fuori uno gnomo, si tratta di una figura immaginario di Sottoguida, frazione di Rocca Pietore, che Di Tommaso stringeva tra le mani. A quel punto l’ex conduttore di Linea Verde ha asserito: “Stai fermo, altrimenti ti perdiamo. Stai con lo gnomo fermo”.

Sandra Milo e la figlia Debora Ergas inviate speciali de La vita in diretta estate

Dopo aver avuto un imprevisto con l’inviato Giuseppe Di Tommaso in collegamento da una frazione in provincia di Belluno, la padrona di casa del rotocalco pomeridiano di Rai Uno Andrea Delogu ha poi passato la linea alle sue inviate speciali.

Stiamo parlando di Sandra Milo e la figlia Debora Ergas che girano l’intero Stivale per mostrare al pubblico di Rai Uno le bellezze italiane. Quest’ultima che nella puntata di martedì 14 luglio 2020 si trovava nella splendida cornice del Parco Nazionale del Circeo, ha esclamato: “Qui abbiamo tutto: mare, monti, bosco e lago”.