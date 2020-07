Temptation Island spoiler terza puntata: Valeria in crisi, si rifugia dal tentatore (VIDEO)

Domani, giovedì 16 luglio, andrà in onda la terza puntata di Temptation Island. Come sempre, i numerosi fan sono in attesa delle succose anticipazioni che trapelano sul profilo Instagram ufficiale della trasmissione. Ebbene, anche stavolta sono emerse delle news.

Tra i protagonisti della prossima puntata ci saranno, soprattutto, Ciavy e Valeria. Il pubblico da casa scoprirà se la ragazza avrà deciso di accettare il falò di confronto anticipato con il suo fidanzato oppure no.

Anticipazioni sulla terza puntata di Temptation island

Le anticipazioni della terza puntata di Temptation Island rivelano che Ciavy cheiderà a Filippo Bisciglia di poter parlare con la sua fidanzata Valeria. Il giovane giungerà a questa conclusione dopo aver preso visione di alcuni video della sua compagna alquanto compromettenti. In forma di ripicca, infatti, la fanciulla deciderà di approfondire la conoscenza del tentatore Alessandro. La ragazza arriverà addirittura a chiudersi nella stanza dei tentatori senza le telecamere.

Questa scena farà impazzire Ciavy che, in men che non si dica, dirà di voler abbandonare il programma. Ricordiamo, però, che il protagonista non si è comportato in modo esemplare durante il suo percorso. In più occasioni, infatti, ha mostrato particolare interesse per alcune tentatrici ed ha dipinto la sua compagna come una donna eccessivamente possessiva e gelosa. (Continua dopo il video)

I commenti dei fan

Nel video pubblicato sulla pagina ufficiale del reality show di Instagram si vede chiaramente che Valeria è nel pallone. Dopo aver parlato con Filippo e aver appreso la volontà del compagno, si rifugerà nel tentatore Alessandro. A lui confesserà di essere in crisi e di non sapere come comportarsi nei confronti del fidanzato. Non è affatto certo, dunque, che la ragazza accetterà il confronto.

I numerosi fan di Temptation Island hanno commentato gli spoiler della terza puntata e si sono schierati quasi tutti a favore di Valeria. In molti ritengono che la ragazza non debba accettare di incontrare il suo fidanzato. Quest’ultimo si è comportato in modo orribile nei suoi confronti, pertanto, sarebbe in grado di rigirarla come un pedalino in occasione del confronto. Altri utenti, invece, sono stati più spietati ed hanno offeso duramente il giovane in merito al suo aspetto estetico. Ad ogni modo, non manca un cospicuo numero di persone che, invece, ritiene che i due si siano messi d’accordo per creare un po’ di scalpore.