Luca Laurenti fa piangere Paolo Bonolis: il gesto inatteso per il caro amico [VIDEO]

Terminate le repliche di Ciao Darwin

Sabato scorso in prima serata su Canale 5 si è concluso il lungo ciclo di repliche di Ciao Darwin. Prima l’ottava edizione e subito dopo la settima. Il varietà con Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha riscosso un grandissimo successo vincendo per oltre tre mesi contro la concorrenza.

E in occasione dell’appuntamento finale il Maestro romano è stato protagonista di un monologo che ha fatto commuovere non solo il marito di Sonia Bruganelli, ma anche tutto il pubblico da casa. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto in trasmissione e le novità sul palinsesto autunnale della rete ammiraglia Mediaset.

Luca Laurenti fa emozionare il collega ed amico Paolo Bonolis

In occasione dell’ultima puntata di Ciao Darwin 7, il padrone di casa Paolo Bonolis ha scritto una dedica carica di stima e affetto nei confronti dello storico amico Luca Laurenti. Dei complimenti arrivati dopo aver visionato la clip della sua esibizione canora della canzone Can’t Stop The Feeling. Al termine della performance, il marito di Sonia Bruganelli avvicinandosi al Maestro gli ha detto: “Quanto sei bravo, frate mio!”.

Ma a definirlo fratello è stato anche il compagno d’avventura e amico trentennale. Infatti Laurenti grazie ad un monologo è stato in grado di commuovere il professionista romano. Affermazioni piene di amore e riconoscenza verso una persona che oltre ad essere un collega ed amico è quasi un fratello. Un momento molto toccante che dimostra per l’ennesima volta di essere una delle coppie televisive più autentiche. (Continua dopo il video)

Avanti un altro in replica fino a settembre: la decisione di Mediaset

Dopo tre mesi di repliche di Ciao Darwin i vertici Mediaset hanno deciso di cambiare la programmazione del sabato sera di Canale 5. Infatti, dal 18 luglio in poi andranno in onda le repliche de La sai l’ultima? Digital Edition condotto da Ezio Greggio.

Mentre nel preserale della rete ammiraglia continuano ad essere trasmesse le repliche di Avanti un altro, il game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Appuntamento che il pubblico vedrà fino alla prima settimana di settembre per poi dare il posto a Gerry Scotti. Il professionista pavese infatti, da lunedì 7 partirà con il nuovo ciclo di puntate inedite del quiz tv Caduta Libera.