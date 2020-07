Temptation Island, parla l’ex moglie di Antonio: ‘È l’uomo più bugiardo che abbia mai conosciuto’

L’ex moglie di Antonio ha rivelato alcuni retroscena su di lui e su Annamaria davvero molto curiosi. Ecco di che cosa si tratta

Temptation Island: Antonio e Annamaria hanno mentito?

Una delle coppie di questa nuova edizione di Temptation Island è quella formata da Antonio Martello e Annamaria Laino. Nelle prime due puntate abbiamo visto lui raccontare alle single che doveva capire se voleva stare davvero con la sua compagna e capire se era cambiato.

Per Annamaria ci sono state lacrime amare, perchè lei si è impegnata anche nella ristrutturazione di una casa con lui. Nel frattempo dai social sono spuntate almeno quattro o cinque donne che affermano di avere avuto una relazione con il napoletano in questi ultimi tempi.

Non solo, ma ricordiamo che Antonio ha una ex moglie, dalla quale è tornato più volte, con la quale ha anche avuto una bambina che adesso ha tre anni. Tuttavia, pare che i racconti siano poco chiari. L’ex moglie stessa è intervenuta spiegando che non è proprio vero che Antonio e Annamaria hanno una relazione da due anni e mezzo. Ma ecco qui di seguito i curiosi dettagli rivelati dalla donna.

L’ex moglie di Antonio lo smaschera: tutte le bugie che ha raccontato

Miriam, l’ex moglie di Antonio, ha rilasciato un’intervista per Donna Pop in cui ha raccontato che Annamaria ha raccontato sì qualcosa nel programma, ma alla sua maniera. Lei e Antonio, infatti, sono stati sposati dal 2015 al 2017, poi a novembre di quell’anno lei ha scoperto le bugie del marito. Lui diceva di avere i turni al lavoro e invece andava in giro con altre donne.

In quel periodo ha poi sentito che lui si vedeva con una donna più grande, che era Annamaria, ma lei pensava che lui tornasse, dal momento che a volte dormiva ancora da lei ed era geloso delle sue uscite con le amiche. Tuttavia, Miriam ha poi riconosciuto che lui è l’uomo più bugiardo che ha mai conosciuto.

Prima e dopo le puntate di Temptation Island, infatti, Antonio è sempre stato presente con lei, ma non come padre della bambina, bensì come ex che vuole tornare insieme a lei. Tutto questo nonostante lui abbia avuto altre storie perchè le donne che sono spuntate dai social sono tutte vere. Infine, Miriam ha raccontato che sono due anni e mezzo che Antonio e Annamaria si sentono, ma una relazione? Lui nel frattempo ha avuto sia l’ex moglie che le altre amanti.