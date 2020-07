Ivan Gonzalez nella bufera: si è fidanzato con Oriana Marzoli solo per visibilità?

Ivan Gonzalez non ha pace. Il suo comportamento ha fatto discutere anche in Spagna. Ecco le accuse che gli sono state mosse nel reality

Ivan Gonzalez nella bufera

Ivan Gonzalez è diventato popolare prima in Spagna poi in Italia. In Spagna ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore e tronista e poi è stato anche un naufrago all’Isola dei Famosi. Dopo si è trasferito in Italia dove ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip e poi a Uomini e Donne come tronista. Infine, è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip.

Tuttavia, la sua scelta di rinnegare l’esperienza nel programma di Maria De Filippi, di non parlare mai della sua scelta lo hanno messo davvero in cattiva luce agli occhi del pubblico. In molti non hanno accettato la voglia di popolarità e la poca sincerità mostrata nei sentimenti. Per questo è stato molto criticato ed eliminato subito dal reality.

Ivan, però, ha deciso di tornare in Spagna e adesso è un concorrente de La Casa Fuerte in coppia con Oriana Marzoli. Con quest’ultima ha avuto una relazione prima di iniziare il programma (tanto che lei aveva un ritardo e sospettava di essere incinta), poi nel reality hanno deciso di fidanzarsi. Ma ecco le ultime novità.

Ivan sta solo giocando con Oriana? La testimonianza

Qualche settimana fa Ivan ha confessato i suoi sentimenti a Oriana dicendo di amarla e di voler entrare nella sua vita per farla felice. Oriana non ha mai nascosto il suo interesse per Ivan e la coppia ha anche dato scandalo nel programma avendo rapporti davanti alle telecamere. Ma adesso un’altra concorrente ha messo in dubbio la sincerità di questa relazione.

Macarena Millan ha rivelato che Ivan, prima di entrare nel programma, le aveva detto che aveva intenzione di avvicinarsi a Oriana, fidanzarsi con lei, così giusto per fare spettacolo. In realtà a lui Oriana faceva provare disgusto. Ovviamente Ivan ha smentito categoricamente quanto detto dalla ragazza. Ma questo va ad aggiungersi anche al suo tentativo di avvicinarsi a Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip e anche in quel caso sembrava che lui volesse rimanere in gioco creandosi la storia d’amore.

Insomma, negli ultimi mesi su Ivan stanno piovendo critiche per questo suo comportamento. Sembra davvero che sia interessato solo a collezionare presenze televisive e ad avere più visibilità possibile. Anche Sonia Pattarino, la sua scelta a Uomini e Donne, ha assicurato che è così. Voi che cosa ne pensate?