DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni venerdì 17 luglio: Can e Sanem dormono insieme

Ventottesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione della serie turca di Canale 5 DayDreamer – Le Ali del Sogno. Gli spoiler dell’ultimo appuntamento settimanale in onda venerdì 17 luglio 2020 rivelano che Can e Sanem stremati dopo una giornata di lavoro si addormenteranno sulla stessa amaca.

Al loro risveglio il Divit e la sua dipendente saranno travolti dalla gelosia di Polen. Quest’ultima infatti, inizierà a tramare alle spalle della giovane aspirante scrittrice per allontanarla una volta per tutte dal fotografo.

Can e Sanem dormono insieme su un’amaca

Le anticipazioni del 28esimo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda venerdì 17 luglio 2020, svelano che Can e Sanem, dopo aver fatto pace, torneranno a lavorare insieme sul set dello spot pubblicitario. Tutti i dipendenti della Fikri Harika per concludere in tempo la realizzazione dello spot della nuova bevanda prodotta dal signor Levent dovranno rimanere per forza svegli per l’intera notte. Tuttavia, presi dalla stanchezza, i due protagonisti della soap opera turca di Canale 5 si addormenteranno insieme su un’amaca.

Il giorno seguente, quando si saranno risvegliati, si respirerà una brutta aria. Polen infatti, raggiungerà il suo ex fidanzato e la rivale in amore per mettere in atto un piano per far tornare tra le braccia l’affascinante fotografo. La donna, per conquistare il cuore del Divit, conterà sull’aiuto di Aylin con lo scopo di liberarsi una volta per tutte la giovane aspirante scrittrice.

DayDreamer – Le Ali del Sogno: Polen trama contro Sanem

Gli spoiler dell’ultimo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Can dovrà giustificarsi coi suoi dipendenti quando si accorgeranno che lui e Sanem sono con i vestiti zuppi d’acqua. Polen sarà sempre più gelosa, per questo motivo chiamerà l’ex fidanzato in disparte e gli farà una ramanzina.

In pratica gli dirà che la Aydin non è la ragazza giusta per lui perché ha un’estrazione sociale inferiore alla sua. Intanto Leyla inizierà a pensare che tra lei ed Emre potrebbe nascere qualcosa di più profondo oltre ad un rapporto professionale. Ma sarà solo una sua illusione , infatti la segretaria rimarrà abbastanza delusa di fronte ai comportamenti bruschi del suo ex.

Nel frattempo Muzaffer sarà invidioso delle attenzioni riservate al caro amico Osman. Ricordiamo che quest’ultimo è stato selezionato come modello per la Fikri Harika. Ayhan rimarrà sconvolto quando Ceycey gli comunicherà di essersi innamorato di lei. Infine la protagonista della serie organizzerà un party a sorpresa per Polen per evitare di farle trascorrere il compleanno da sola col fotografo.