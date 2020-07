E’ un segnale di Fabrizio Frizzi…: Carlotta Mantovan commuove, il suo scatto non lascia dubbi

La vedova di Fabrizio Frizzi ha ritrovato il sorriso grazie a Stella

Dopo la tragica scomparsa del marito, Carlotta Mantovan è riuscita a reagire grazie alla figlia Stella. La moglie di Fabrizio Frizzi è molto attiva su Instagram e spesso pubblica foto che la ritraggono insieme alla sua dolce metà. Oltre agli scatti con la piccolina, alcune ore fa la conduttrice di Tutta Salute ha postato un’immagine che toglie il fiato, ovvero una strada di campagna che trasmette serenità e pace.

Parola che è richiamata anche negli hashtag utilizzati dalla donna. Naturalmente la foto in questione ha ricevuto tanti mi piace e commenti da parte dei follower e qualcuno ha ricordato Fabrizio Frizzi. (Continua dopo il post)

Carlotta Mantovan e il suo commovente scatto su Instagram

Lo scatto di Carlotta Mantovan che ritrae un sentiero di campagna ha scatenato una serie di reazioni da parte dei follower. Quest’ultimi, infatti, oltre a mettere dei likes hanno lasciato molti commenti. La giornalista non ha scritto nessuna didascalia ma solo questi hashtag: #myplaceintheworld e #here.

I seguaci della vedova di Fabrizio Frizzi hanno ipotizzato che la donna volesse mandare un messaggio al compianto. Infatti, in molti le hanno scritto che la natura le ha voluto mandare un segno. Giù alla strada compare un cuore, grazie all’unione dei due alberi.

Primo sole per Carlotta e sua figlia

La moglie di Fabrizio Frizzi e la loro bambina hanno deciso di trascorrere qualche giorno al mare. Purtroppo sono passati già due anni da quando il destino si è portato via il presentatore, lasciando da sola madre e figlia.

Le due donne sono state paparazzate in spiaggia pochi giorni fa sul litorale laziale, tra teneri bacini, giravolte nell’aria, rincorse e tanti sorrisi. Non c’è medicina migliore della reciproca compagnia, in uno scambio continuo di amore e forza, per rendere più sopportabile un dolore così immenso.

Carlotta Mantovan e Stella dal 2018 cercando di allontanare tale malinconia cercando appunto insieme la giusta medicina per il proprio cuore. Fabrizio Frizzi di sicuro le ha lasciato una grande eredità, ovvero il suo sorriso e la voglia di combattere. Un sorriso che, come mostrano molte immagini illumina i loro volti e le loro giornate. Pochi sanno che, le due donne hanno ‘ereditato’ anche una grande passione, ovvero l’amore per i cavalli.