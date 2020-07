Uomini e Donne, Veronica e Giovanni fanno un annuncio: “Nulla ha più senso” (FOTO)

Veronica e Giovanni di Uomini e Donne stanno approfondendo la loro conoscenza al di fuori delle telecamere. La coppia ha lasciato il programma in un modo un po’ brusco, dato che il cavaliere sentì il bisogno di andare via.

La donna, dal canto suo, non lo lasciò andare via da solo e decise di seguirlo. Per diverso tempo, però, non sono trapelate grandi informazioni sul loro conto, ma adesso la situazione è decisamente più chiara.

L’annuncio di Veronica e Giovanni

Attraverso i loro rispettivi profili Instagram, Giovanni e Veronica hanno fatto un annuncio a tutti i fan di Uomini e Donne. La coppia ha ufficializzato il loro fidanzamento suggellandolo con una dedica molto speciale. Sul profilo dell’Ursida è apparso un post nel quale è contenuta una loro foto insieme. Ad accompagnare tale scatto, però, c’è una didascalia inequivocabile, che lascia intendere che i due si siano perdutamente innamorati.

Nel testo, infatti, appaiono dediche molto importanti, che la fanciulla ha voluto dedicare al suo uomo. Si tratta di un brano di Eros Ramazzotti “Sei un pensiero speciale” Le parole contenute all’interno della canzone sono davvero molto profonde e narrano di una coppia che, un po’ per caso, si è incontrata ed ha compreso di non poter fare a meno l’uno dell’altra. Tra le varie frasi, inoltre, ne compare anche una che fa capire che tra loro sia sbocciato l’amore. (Continua dopo la foto)

Fan di Uomini e Donne in delirio

Nella parte conclusiva della dedica, inoltre, la dama di Uomini e Donne Veronica ha detto che nulla avrebbe senso se nella sua vita non ci fosse Giovanni. Tale post è stato condiviso da numerose fanpage, le quali hanno mostrato grande entusiasmo nei confronti della coppia appena nata. Nelle Insatgram Stories successive della dama del talk show, inoltre, sono presenti anche altri video in cui i due sembrano essere davvero molto complici e felici insieme.

L’Ursida ha una luce completamente diversa negli occhi rispetto a prima. In questo periodo sta affrontando in modo differente anche le critiche. Se fino a poco tempo fa la donna voleva denunciare tutti per calunnia, adesso sembra essersi drasticamente calmata. Anche Giovanni, dal canto suo, si è mostrato ai fan raggiante e sereno. Chissà che i due non abbiano in serbo interessanti sorprese per i numerosi fan che li seguono.