Megghi Galo fa il grande passo: il matrimonio con Alessandro

Probabilmente Megghi Galo non stava pensando a una proposta del genere in quel momento, ma alla fine è arrivata. Il suo fidanzato, l’imprenditore Alessandro Piscopo, le ha chiesto finalmente di sposarla. I due sono legati da qualche tempo e si amano alla follia. Ricordiamo che nel suo percorso a Uomini e Donne, Megghi fu la corteggiatrice di Lucas Peracchi e, per un po’ di tempo, anche di Andrea Damante.

Alla fine quest’ultimo scelse Giulia De Lellis. Come sappiamo, dopo un periodo di crisi, Andrea e Giulia sono tornati insieme. Nonostante la poca fortuna nei panni di corteggiatrice, Megghi Galo ha infine trovato il suo principe azzurro. Un amore che presto sarà coronato con le dovute nozze. Tuttavia, la proposta di matrimonio da parte di Alessandro è stata molto atipica.

Megghi Galo: la proposta di matrimonio da parte di Alessandro

Come informa Gossip e TV, Alessandro Piscopo ha chiesto a Megghi Galo di sposarlo, regalandole una cagnolina di nome Guapa. Un cucciolo che farà molta compagnia ai due nel corso della loro vita matrimoniale. Un momento d’oro per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Durante la proposta, Alessandro Piscopo ha voluto che fosse presente anche la famiglia della sua fidanzata.

Possiamo solo immaginare l’emozione provata da Megghi Galo in quegli istanti da favola! Mai si sarebbe aspettata una proposta di matrimonio simile. Peraltro, un cagnolino Galo lo desiderava da tanto tempo. Alessandro Piscopo ha deciso di realizzare anche questo suo desiderio.

Le dichiarazioni su Instagram

Dopo la proposta di matrimonio, Megghi Galo ha parlato del suo fidanzato Alessandro Piscopo su Instagram, spendendo per lui parole d’amore e di dolcezza. Alessandro è per Megghi l’uomo della sua vita, una persona straordinaria. La Galo ha aggiunto che il suo compagno riesce a farla crescere di giorno in giorno, la aiuta, la ama e la rispetta.

Megghi Galo si è augurata che anche le sue follower possano trovare un uomo simile nella loro vita. La ragazza non sembra avere dubbi a voler convolare a nozze con Alessandro. Al momento non è dato sapere quando ci saranno le nozze. Se il buongiorno si vede dal mattino, possiamo supporre che il loro matrimonio sarà un idillio, rafforzato dalla dolce presenza della piccola Guapa.

Informazioni su Megghi

Megghi Galo è nata in Albania nel 1996. Da piccola si è trasferita in Italia assieme alla sua famiglia. Come informa il portale Chi e cosa, Megghi ha vissuto a Lucca, per poi trasferirsi a Milano per avere più occasioni lavorative dopo la sua partecipazione al programma Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatrice. Dopo la sua avventura al date show della De Filippi, per Megghi si sono aperte le porte della fama e del successo. La ragazza è ora un’influencer e il suo account Instagram vanta oltre 300 mila followers.