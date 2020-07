Rodrigo Alves, l’ex Ken Umano oggi Jessica vuole diventare mamma

Rodrigo Alves, Ken non esiste più, adesso è arrivata Barbie

Rodrigo Alves, oggi Jessica, ha eseguito la sua ultima operazione tramite la quale ha cambiato sesso, adesso svela di sognare una famiglia. Ha fatto coming out da qualche mese rivelando di sentirsi donna al 100%. Così ha scelto di fare un intervento di transizione che ha realizzato il suo primo piccolo sogno.

Le sembianze del Ken umano oggi sono state abbandonate, infatti adesso somiglia molto di più a Barbie. Il cambiamento è stato fondamentale per Ken che ha presentato la sua nuova identità nei salotti di Barbara D’Urso dove è perennemente presente.

Rodrigo Alves adesso è donna, le ultime operazioni gli permetteranno di esserlo anche a livello sessuale

Rodrigo Alves ha affrontato un intervento che ha riguardato il fisico, ma soprattutto il volto che adesso ha tutti i ritratti femminili. Dopo l’intervento si chiama Jessica Alves ed è anche intenzionata a diventare mamma. Prima di tutto ha seguito un percorso di analisi, poi l’intervento di chirurgia, adesso il suo sogno nel cassetto è costruire una famiglia, essere donna sia nell’anima, che nel cervello che ovviamente fisicamente. Al momento non ha gli organi femminili, ma probabilmente è molto più femminile di qualsiasi altra donna al mondo.

Svelato il motivo di tutti i cambiamenti repentini nel corso degli ultimi 36 anni

Gli ultimi 36 anni della sua vita Rodrigo Jessica li ha vissuti nel peggiore dei modi cercando di trovare la perfezione nelle piccole cose, anche nelle più stupide che a primo impatto lo rendevano felice e soddisfatto. Poi quando si è accorto di essere invecchiato, ha capito che in realtà ciò che voleva tanto e che lo faceva diventare insoddisfatto era il sesso.

Semplicemente non si trovava nel suo corpo di uomo, era infelice, la scelta era andare verso la transizione oppure morire. Mancano un paio di interventi per diventare donna del tutto, li affronterà con tanto coraggio, dopodiché giura di smetterla, di non cambiare più nulla del suo corpo.

Anche perchè qualunque intervento abbia affrontato nel corso degli anni è stato difficile e addirittura lo avrebbe potuto compromettere seriamente. Quindi adesso dovrebbe aver raggiunto il suo obiettivo anche se in modo incompleto. Ma come si immagina tra qualche tempo? Dice che se chiude gli occhi si vede mentre si prende cura di un piccolo bebè, maschietto o femminuccia non importa. Ha bisogno di essere circondata da persone che la amino per ciò che ha scelto di essere. Sente che è arrivato il momento di prendersi cura di qualcuno di dare tutto l’amore che ha in corpo.