Matteo Viviani replica duramente all’hater che ha insultato la mamma

Matteo Viviani conduttore delle Iene furioso con gli hater: “Ma come si permette?”

Matteo Viviani reagisce malissimo sui social dove un hater ha insultato la mamma. L’inviato de Le Iene è conosciuto al pubblico per non riuscire a mantenere il silenzio davanti ad ingiustizie di qualunque tipo.

Ecco che quando la questione è risultata essere privata e lo ha riguardato tanto da vicino, non ha esitato un attimo a denunciare. L’inviato qualche ora fa ha pubblicato una foto su Instagram, ha scelto di mostrare ai suoi amici virtuali dei momenti di una famiglia tanto unita. Era al mare insieme alla madre ed alla compagna Liudmila Radchenko.

Ha scritto sotto la foto che è stato meraviglioso per lui portare la mamma a Monte Isola, dove lei non andava da 50 anni. Ovviamente a bordo di un Riva Acquarama Special è un’esperienza ancora più bella che la donna merita. Improvvisamente ecco arrivare un commento nei confronti della mamma di Viviani. La persona in questione ha scritto che si tratta dell’ennesima donna dell’Est che pur non facendo niente nella vita ha tutto. Poi pensando non bastasse, ha aggiunto che se fosse per lui, l’est potrebbe essere proprio cancellato dalla Terra.

Matteo Viviani, la reazione accesa sui social trova il consenso dei follower

Matteo Viviani dopo aver letto le tristi parole del suo hater ha fatto lo screen del commento, lo ha pubblicato e ha scritto una didascalia a seguito. Ha affermato che se chiunque decide di andare al lago e portare in gita anche la mamma che ha il desiderio di rivedere un luogo che non vede da 50 anni, ha diritto di farlo. Di conseguenza, si chiede, perché esistano persone che si sentano in diritto di scrivere certe cose, come ci si permette soprattutto di dire tanto di grave?

I suoi follower hanno subito espresso tutto il consenso possibile approvando la sua reazione. Qualcuno ha aggiunto che forse e’ stata una reazione esagerata. Qualcun altro invece ha risposto che forse al suo posto avrebbe fatto di peggio. La denuncia è il minimo.

I social sempre più pericolosi per i personaggi conosciuti, eccesso di libertà e di parola

Il male dei personaggi noti è proprio questo. Sui social tanti leoni da tastiera pensano di poter esagerare senza che nessuno possa reagire. Il mondo dei vip però si sta ribellando, Viviani non è il primo a prendere posizione e drastiche decisioni in merito. I social però stanno diventando tanto pericolosi perché non si dà più un peso alle parole, nessuno riesce più a mantenere il controllo.