Luigi Favoloso chiesto il rinvio a giudizio dopo la scritta sessista rivolta a Selvaggia Lucarelli

Luigi Favoloso ancora nei guai a causa della scritta ai tempi del Grande Fratello

Luigi Favoloso non riesce proprio a venire fuori dai guai, questa volta si parla della scritta sessista che fece ai tempi del Grande Fratello contro Selvaggia Lucarelli. Le indagini sono iniziate da 2 anni e ancora oggi si continua a parlarne. Sono stati già ascoltati diversi testimoni, ma il PM Padula ha richiesto il rinvio a giudizio per ottenere la giusta pena.

I fatti sono accaduti a maggio del 2019, ai tempi Favoloso era un concorrente del reality, sulla sua t-shirt scrisse Selvaggia su*a con un rossetto. La produzione gli aveva negato delle sigarette e gli aveva anche chiesto di non parlare o comunque nominare la giornalista in questione. Così spiega Favoloso, di aver reagito in malo modo. A causa dell’atto, il concorrente venne escluso dal reality con espulsione diretta. Ovviamente Selvaggia Lucarelli decise di procedere con la querela. Tutti i siti allora ne parlarono, adesso la storia era stata forse un po’ dimenticata ed ecco che se ne ritorna a parlare a causa del processo.

Luigi Favoloso come modello per coloro che esagerano sul web o in tv. Ogni gesto ha delle conseguenze

Luigi Favoloso non ha ancora finito, questa storia verrà portata avanti per molto ancora dato che il PM ha richiesto il rinvio a giudizio. Secondo l’avvocato Puglisi che segue la Lucarelli, l’iniziativa presa è la migliore, questa è la giusta punizione per coloro che sottovalutano ciò che fanno e ciò che dicono. È il modo giusto per far capire a tutti che ogni azione ha delle conseguenze, soprattutto se viene fatta sul web o in tv. Niente passa inosservato, coloro che diffamano devono prendersi le proprie responsabilità, prima o poi. A Luigi toccherà farlo presso un’aula di tribunale.

Così Favoloso ha deciso di rispondere a quanto si sta dicendo di lui e della questione in questi giorni un po’ dappertutto. Lo ha fatto attraverso i social, ancora una volta attaccando Selvaggia. La notizia è stata rilasciata proprio dalla Lucarelli, secondo Favoloso ciò che la giornalista ha rivelato non corrisponde alla verità. L’ennesima cattiva figura per la giornalista.

Favoloso rischierebbe soltanto un’ammenda, dove sta la verità?

Quindi ha chiesto ai suoi follower e fan di attendere il suo ritorno a casa perché a quel punto avrebbe spiegato lui come sono andate veramente le cose. Era in un parco acquatico, nel bel mezzo del divertimento. Mentre sui social le notizie su di lui impazzavano tra vere e false.

Al ritorno ha effettivamente chiarito qualunque aspetto della faccenda, affermando che si sta perdendo un po’ più di tempo soltanto perché il PM ha voluto ascoltare le versioni di tutti i concorrenti del Grande Fratello. Ancora una volta. L’unica cosa che rischia è un’ammenda.