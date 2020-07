Raimondo Todaro il ballerino rompe il silenzio “Adesso parlo io!”

Raimondo Todaro, giorni difficili che gli hanno però regalato la felicità

Raimondo Todaro ha trascorso giorni difficilissimi a causa delle ultime novità che hanno visto come protagonista la sua ex compagna Francesca Tocca che durante la partecipazione ad Amici ha iniziato una relazione con il ballerino rumeno Valentin Dumitru. I riflettori sono stati puntati su di loro, per questo in più occasioni Raimondo Todaro ha dimostrato di non avere alcuna intenzione di parlare della questione assolutamente privata.

In questi giorni però sono venute fuori delle foto, pubblicate dal giornale Chi in cui il ballerino ha evidentemente ritrovato la felicità e la serenità. Lo ha fatto attraverso una donna bellissima, Paola Leonetti.

Raimondo Todaro, è arrivato il momento di dire la verità e rivelare i dettagli della sua nuova conoscenza

Raimondo Todaro ha quindi deciso di raccontare qualcosa del suo nuovo presente. Tra baci e carezze sta benissimo, è evidente. Il ballerino ci tiene a dire che adesso ha ricominciato la sua vita ma non vuole parlare di ciò che è avvenuto in passato, preferisce tenere tutto per sé, quel che è passato è passato. Ciò che conta è che adesso sta bene. Poi come e quando è successo poco importa. Ciò che sta nel suo cuore non deve essere necessariamente condiviso, preferisce tenerlo per sé.

Nessuna conferma chiara, ma sembra essere proprio così, Todaro ha ritrovato l’amore

Quando il giornalista gli ha chiesto se ha visto le nuove foto pubblicate sul giornale, il ballerino ha risposto che ovviamente le ha viste, ma la cosa non lo sfiora nemmeno. Di conseguenza non ha confermato palesemente, ma lo ha fatto implicitamente chiudendo il capitolo che ha a che fare con Francesca Tocca senza dare nell’occhio. Sappiamo con certezza che con lei i sentimenti erano svaniti ormai da tanto tempo, quindi era inutile portare avanti una relazione giunta al capolinea 6 anni dopo l’inizio.

Per adesso il ballerino non ha voluto esprimere pareri sulla relazione appena iniziata, non si è parlato di sentimenti, non si è parlato di intenzioni. Non sappiamo se questa relazione sia destinata a finire a breve o se ha tutte le carte in regola per essere l’amore della sua vita.

Al momento sappiamo soltanto che la Leonetti e giovanissima, ha 25 anni ed è barese. È una modella ed influencer tanto conosciuta e seguita sui social. Ha oltre 13 milioni di follower. Sono entrambi tanto discreti, tengono alla loro privacy e all’intimità. Ciò che conta più di tutto è che sono inseparabili.