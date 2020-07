Armando Incarnato, la figlia segregata in casa dalla mamma, lui sbotta e pubblica chat private (FOTO)

Armando Incarnato ha pubblicato delle Instagram Stories nelle quali ha mostrato una richiesta d’aiuto da parte di sua figlia Michelle. In questi giorni, padre e figlia si sono concessi una vacanza insieme, durante la quale il giovane si è cimentato nel ruolo di genitore a tempo pieno.

Da quel momento in poi, il loro legame si è stretto sempre di più al punto che la ragazzina sta cominciando a sentire parecchio la mancanza di Armando. Per tale ragione, questa notte ha scritto al padre per farsi venire a prendere. La reazione del protagonista di Uomini e Donne è stata immediata e inaspettata.

Le chat private tra Armando e sua figlia

Nel corso della notte appena trascorsa, la figlia di Armando Incarnato ha mandato un messaggio privato a suo padre in cui gli ha spiegato di essere stata segregata in casa da sua mamma. In particolar modo, la bambina ha detto di aver fatto innervosire sua nonna, al punto da beccarsi una bella punizione. Essa consiste nel non poter più uscire di casa e non poter vedere nessuno. Presa dallo sconforto e dalla disperazione, la bimba ha scritto al padre nella speranza di essere aiutata.

Armando, allora, ha subito rincuorato sua figlia dicendole di dover stare tranquilla e di non preoccuparsi. Il giorno seguente, infatti, Incarnato sarebbe andato da lei a prenderla e a risolvere questa situazione alquanto incresciosa. Dinanzi tali parole, la piccola Michelle si è calmata ed ha detto al padre di volergli molto bene. In seguito, i due si sono augurati la buona notte. (Continua dopo la foto)

Lo sfogo di Incarnato

Tutti questi messaggi privati intercorsi tra Armando Incarnato e sua figlia sono stati pubblicati dal diretto interessato sul suo profilo Instagram. Il cavaliere ha voluto condividere con i fan un momento così intimo e privato della sua vita per dimostrare l’enorme legame che lo unisce alla ragazzina. Inoltre, il napoletano ha anche aggiunto che sua figlia non deve temere nulla e deve sempre sorridere, qualunque cosa accada.

Per il momento, però, il protagonista non ha pubblicato ulteriori Instagram Stories, pertanto, non sappiamo come sia andata a finire questa storia né, tanto meno, per quale motivo Michelle si sia beccata la punizione da parte della madre. Una cosa è certa, si sta creando un bel conflitto d’interessi tra i due genitori, che pare si trovino in posizioni diametralmente opposte per quanto concerne l’educazione della piccola.