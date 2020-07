Raffaella Mennoia contro Sammy e Giovanna? Gesto inatteso: “Non si fa…” (FOTO)

In queste ore non si sta facendo altro che parlare della fine della storia tra Sammy e Giovanna e sulla questione pare sia intervenuta anche Raffaella Mennoia. A porre l’accento su quanto accaduto è stata l’influencer Deianira Marzano.

La Terribile ha notato un gesto inaspettato da parte della caporedattrice del talk show pomeridiano, che ha tutta l’aria di essere una stoccata alla coppia uscita dal programma. A quanto pare, neppure lei sta gradendo il comportamento dei due protagonisti.

Lo sfogo dei fan contro Giovanna e Sammy

Una volta finito Uomini e Donne, l’Abate e Hassan hanno fatto perdere completamente le tracce di sé. Dopo aver pubblicato qualche piccolo contenuto insieme, i due non si sono mostrati più in coppia e non hanno neppure dato una spiegazione ai fan. Il comportamento di Sammy e Giovanna sta indispettendo un po’ tutti, anche Raffaella Mennoia. Un po’ di ore fa, un utente di Instagram ha lasciato un commento molto piccato contro i due protagonisti in cui sono emerse delle verità condivise dalla maggior parte dei telespettatori.

La persona in questione ha detto di comprendere che esiste una sfera privata che non deve essere necessariamente mostrata in pubblico. Allo stesso tempo, però, una storia nata sotto i riflettori dovrebbe, un minimo, avere considerazione dei follower. A indispettire maggiormente gli utenti è il comportamento di Giovanna, la quale non sta facendo altro che snobbare tutti i follower.

Il gesto di Raffaella Mennoia

Sammy, dal canto suo, sta mostrando la sua vita da casalingo e padre single disperato. L’Abate, invece, sta ostentando una felicità e un’indifferenza che sta scuotendo non poco l’opinione pubblica. Ad ogni modo, ad essere spazientita da tutto questo mistero tra Giovanna e Sammy pare sia subentrata anche Raffaella Mennoia. La donna sembrava essere in ottimi rapporti con la coppia, ma adesso le cose stanno cambiando.

La caporedattrice del programma, infatti, ha messo un bel mi piace a questo commento, volto a dimostrare che condivide integralmente lo sfogo dell’utente in questione. A quanto pare, dunque, i protagonisti di questi rumors non si stanno comportando in modo rispettoso neppure nei confronti di tutte quelle persone che hanno lavorato con impegno e dedizione al trono. Che questo gesto della Mennoia possa spingere i diretti interessati ad intervenire finalmente con delle dichiarazioni ufficiali? Staremo a vedere.