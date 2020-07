Invasione di rane gialle in India: il video impazza sul web

Da un paio di giorni circola sul web un video che mostra una invasione di rane gialle brillanti. Il gruppo di anfibi emerge da uno specchio d’acqua in India

Dov’è avvenuta l’invasione di rane gialle

Lo strano episodio, registrato da alcuni abitanti del posto, è avvenuto nel Madhya Pradesh, nell’India centrale. Pare si sia verificato il tutto in seguito ad una forte pioggia, al termine della quale questa banda di rane ha iniziato a saltellare fuori dall’acqua.

Il filmato mostra una invasione di rane gialle, per un totale di 40 anfibi dai colori vivaci che saltano fuori da una pozza d’acqua in un campo nella città di Narsinghpur, sorprendenti e curiosi. Stando ai comuni rapporti, questi anfibi gialli di solito non sono così luminosi. Tuttavia, durante la stagione dei monsoni, che coincide con la stagione degli amori, il pigmento del maschio si trasforma in questa tinta super luminosa per attirare una femmina. Resta inteso che il colore è anche legato agli alti livelli di tossicità della rana e agli alcaloidi, anche se si dice che siano del tutto innocue per la salute dell’uomo.

Qualche info in più sull’avvistamento

Pare che queste rane fluo abbiano un appetito incredibile e mangerebbero qualsiasi cosa in vista. Addirittura anche i loro girini sono noti per mangiare quelli di altre specie. In una clip pubblicata sui social media, l’ambientalista Parveen Kaswan, ha dovuto spiegare anche ai follower, rassicurandoli, che il colore e l’aspetto molto acceso, non avevano nulla a che fare con la pandemia di coronavirus in corso.

Nel suo post Kaswan ha infatti scritto: “È del tutto naturale l’aspetto di questi anfibi. L’invasione di rane gialle pur essendo inusuale, non ha nulla di anomalo. Ci tengo tuttavia a sottolineare che non hanno alcuna relazione con # Covid19, piaghe, lcuste ecc. Ecc. Il loro comportamento è semplicemente normale”. Poi conclude il post scherzando: “L’unico problema è che forse essendo così tanti maschi, in pochi avranno le loro donne. La competizione è accesa e davvero alta”.

Altri avvistamenti di rane quest’anno

Quello di queste ore comunque no è il solo avvistamento dj anfibi che ha suscitato scalpore di recente. All’inizio di quest’anno, una coppia canadese ha avuto uno shock mentre preparava la cena, dopo aver scoperto una rana viva all’interno di uno dei loro peperoni.

Nonostante abbia inizialmente subito una aggressione con un coltello da cucina, la rana è uscita da quell’incontro scontro completamente illesa. Dal suo canto la coppia ha messo l’animale accuratamente in un contenitore e consegnata a fegli esperti.