Oroscopo 16 luglio 2020: Ariete meglio soli che male accompagnati, Scorpione in ripresa

L’Oroscopo del 16 luglio esorta gli Ariete a restare da soli. Gli Scorpione possono tirare un sospiro di sollievo. Nervosismo per i Sagittario

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In questo momento sono favoriti i nuovi incontri. Ad ogni modo, se siete usciti da una storia lunga e travagliata, cercate di non cimentarvi in una analoga. Prendetevi un po’ di tempo per voi. Stare da soli, a volte, è la strada migliore che si possa intraprendere. Nel lavoro c’è armonia.

Toro. L’Oroscopo del 16 luglio è molto positivo per i nati sotto questo segno. Oggi sarete pervasi da una sensazione di invincibilità. Non mettete troppo a dura prova la mente e il corpo. Anche se siete pieni di energia, cercate di non osare troppo. Nel lavoro siete brillanti e propositivi.

Gemelli. Questo momento cela grandi cose. La maggior parte dei percorsi che incominceranno in questo periodo sono destinate a diventare importanti. Se avete appena iniziato un nuovo lavoro, potrebbe essere quello giusto. Anche in amore vale lo stesso principio. Le conoscenze nate da poco potrebbero diventare stabili.

Cancro. Oggi sarete pervasi da un senso di solitudine e inadeguatezza. Queste sono sensazioni temporanee, pertanto, cercate di non lasciarvi troppo sopraffare. In amore sentite il bisogno di attenzioni. Nel lavoro, invece, la situazione procede bene, ma dovete fare attenzione alle situazioni poco chiare.

Leone. La soluzione ai problemi non è mai la fuga. Se non vi sta bene qualcosa in amore o nel lavoro, non esitate a palesare le vostre difficoltà. Se state penando di mettere su famiglia, questo è il momento giusto, anche se dovete essere calmi e pazienti. Nel lavoro potrebbe esserci qualche ostacolo in più.

Vergine. In amore vi sentite pronti a compiere passi importanti, ma il partner sarà della vostra stessa idea? Questa è la domanda che più di tutte vi sta tormentando in questo periodo. Ad ogni modo, la soluzione non è restare in attesa che accada qualcosa. Attivatevi per ottenere ciò che volete.

Previsioni 16 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non è il momento giusto per prendere delle decisioni o per risolvere delle problematiche. In amore potrebbe esserci qualche incomprensione, pertanto, è meglio se tenete per voi i piccoli malumori. Nel lavoro dovete essere pazienti e cercare di non creare ulteriori tensioni tra colleghi.

Scorpione. Finalmente potrete tirare un sospiro di sollievo nella giornata odierna. Questi sono stati giorni un po’ turbolenti e pieni di decisioni da prendere. Ad ogni modo, adesso vi sentirete un po’ più liberi. A lavoro potrebbero arrivare delle gratifiche o delle promozioni tanto attese.

Sagittario. Non siete esattamente al top della vostra forma fisica e mentale. Troppe cose cominciano a starvi strette e a turbarvi. Cercate di mantenere la calma e di rimandare le decisioni importanti a tempi migliori. Se le cose non stanno andando come vi eravate aspettati, non forzatele e cercate di adattarvi.

Capricorno. La giornata si prospetta un po’ fiacca. L’Oroscopo del 16 luglio vi esorta a trovare un attimo per riposarvi e schiarirvi le idee. Nel lavoro ci sono troppe cose a cui pensare. Forse è giunto il momento di tirare le somme e di decidere quale strada volete intraprendere.

Acquario. Molti di voi stanno affrontando situazioni importanti e cambiamenti significativi. Questo, ovviamente, crea un po’ di agitazione. Spesso siete pervasi dalle domande che vi spingono a chiedervi se avete preso la scelta giusta. Cercate di essere un po’ più decisi e sicuri di voi.

Pesci. Invece di rivangare il passato r di rimuginare su errori e situazioni negative, cercate di trovare soluzioni pratiche ai problemi. Siate più risoluti e intraprendenti, specie nel lavoro. In amore, invece, c’è un po’ di tensione, forse le cose non stanno andando come vi eravate immaginati.